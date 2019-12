-AĞAOĞLU BORSA'YA GELECEK BURSA/İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, halka arz konusunda hazırlıklarının devam ettiğini, 2011'e yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Ağaoğlu, 2010 değerlendirmesi ve 2011 hedeflerini paylaştığı sohbet toplantısında, Türkiye'nin 2010'u dünyada en iyi değerlendiren ülkelerden biri olduğunu, 2010'da yüzde 7-8 büyümenin yakalanacağını, 2011'de de seçim yılı olmasına rağmen 2010 üzerinde bir büyüme beklediğini anlattı. Ağaoğlu olarak 2010'u gayet başarılı geçirdiklerini, grup olarak zaten hiç bir zaman ağlamadıklarını, her söylediklerini bugüne kadar yaptıklarını ve satışa sundukları My World Europe projelerinin çok büyük bir başarı gösterdiğini belirten Ağaoğlu, ''Oradaki reklam kampanyaları sadece bizim satışımızı tetiklemedi, Anadolu'nun bir çok ilinden, Trabzon'dan, Van'dan, Konya'dan, Antalya'dan, İzmir'den müteahhitler arayıp, (Teşekkür ederiz, senin sayende daire satıyoruz) diye tebrik etti. Milletin psikolojisini alım yönünde harekete geçirdik. Biz bir haftada orada 2 bine yakın konut sattık'' şeklinde konuştu. İnşaatta 2010'u yaklaşık 3 binin üzerinde konut satışı ve 1 milyar liranın üzerinde ciro ile tamamladıklarını, 2011'de çıtayı daha yukarı koyduklarını belirten Ağaoğlu, bu sene yaklaşık 2 milyar lira civarında bir hasılat öngördüklerini bildirdi Soruları da yanıtlayan Ağaoğlu, 2 projeden birini Anadolu, diğerini Avrupa Yakası'nda yapacaklarını, elinde en fazla arazi stoku olan firmalardan biri olduklarını belirterek ''Şubat ayı içinde yaklaşık 3 projemizi erken teslim ediyoruz. My City Bahçelievler teslim taahhüdümüz Eylül 2011 idi, orayı şubatta, Ocak 2012'de teslim edeceğimiz Sky Towers Ağaoğlu'nu yine şubatta, Ispartakule projemizi de şubata yetişmese bile mart ayı içinde teslim ediyoruz. Şu anda 12 bin konut civarında inşaatımız devam ediyor'' dedi. Başka bir soruya karşılık, yurtdışından kendilerine çok teklif geldiğini, ancak şu anda öyle bir düşünceleri olmadığını söyleyen Ağaoğlu, ''Benim burnum iyi de koku alır, ava giderken yanımda pek köpek götürmem. Bir fırsat görürsek değerlendirebiliriz'' şeklinde konuştu. Ali Ağaoğlu, şunları kaydetti: ''Özellikle son dönemde televizyonlarda balon oluştuğuyla ilgili yorumlar duyuyoruz. Balon nerede oluştu şunu bir anlatsanıza? Şu anda insanların yeni ve nitelikli konuta ihtiyacı var. İstanbul'da şu anda 3 milyon 900 bin civarında konut stoku var, bunun yüzde 70'i maalesef oturulacak durumda değil. İstanbul'da mevcut binaları değiştirdiğimizi, göç ve nüfus artışını da düşünürsek İstanbul'da senede 400 bin konut üretmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye'de üretilen rakam bunun altında. Üretimde balon yok, sorunlu kredi yok, kredinin hacminde bir sorun yok, peki bu balon nerede oluştu? Balon oluşsa oluşsa o insanların kafasında oluştu.'' -HALKA ARZ- Son dönemde ucuz konut modası çıktığını, orada bir sıkıntı yaşanabileceğini işaret eden Ağaoğlu, ''Demirin tonu 3-4 ayda 800 liralardan 1.400 liralara geldi, çimentoda yine yüzde 30'lar civarında artış var. Maliyetlerde bir artış var. Ucuz konut üretiyorum diyen firmalardan bazılarını özellikle dikkatle izliyorum. Orada bir sıkıntı inşallah yaşanmaz ama o noktaya özellikle parmak basmak istiyorum. Maliyet artışları çok ucuz konut üretiyorum diyen firmaları sıkıntıya sokabilir. Söyledikleri fiyata mal edememe ihtimalleri var diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Ağaoğlu, onu iyi kontrol etmek gerektiğini belirterek, ''O konutlardan konut alan vatandaş dar gelirli. O birikimleri o insanlar için çok önemli. Örneğin benim evimdeki yardımcı kadın bana geldi (falan firmadan konut alayım mı?) diye. Ben al da diyemedim alma da diyemedim. Burada böyle bir sıkıntı olursa dar gelirli vatandaşlar mağdur olabilir'' diye konuştu. Halka arz konusunda hazırlıklarının devam ettiğini bildiren Ağaoğlu, şunları kaydetti: ''Volümlü bir şekilde gireceğiz. Benim için 10 tane yarım bir bütün yapmaz, eğer bir işi yapıyorsam hakkıyla yapmam lazım. O konuda çok ciddi çalışmalarımız var. 2011'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle 2011'e sığarız diye düşünüyorum. Girdiğimiz zaman da hedefimiz ilk sıralarda olmak. Son dönemde Emlak Konut GYO başarılı bir halka arzı gerçekleştirdi, Borsaya da bir derinlik getirdi, ama ikinciliği pek sevmiyorum. Hedefim onu (Emlak Konut GYO) geçmek. Herhalde onun üzerinde olur. Halka arzla ilgili şirket inceleniyor, halka açık şirketlerden daha kurumsal bir yapımız var. Çok yapıyoruz, çabuk yapıyoruz, kaliteli yapıyoruz, ucuza mal ediyoruz, satın almamızı toptan yapıyoruz, toptan yaparken fiyatı da öldürür alırız. Maliyet konusunda bizimle yarışacak firma yoktur diye iddia ederim. ucuza mal ediyoruz. ucuza mal etmenin avantajını da müşterilerimizle muhakkak paylaşıyoruz. şantiyeleri gezerim. Çekiç sesi bana keman sesi kadar güzel gelir. Hatta cumartesi pazar günü bile şantiyeleri gezerim.'' Taşeronlarla beraber çalışan sayılarının 10 binin üzerinde olduğunu, bu sene çalışan sayısında ciddi artış öngördüklerini, sadece Maslak projeleriyle 5 bin kişi civarında istihdam sağlamayı düşündüklerini söyleyen Ağaoğlu, başka bir soruya karşılık da fırsat görmeleri durumunda Anadolu'da konut yapabileceklerini ifade etti. Ali Ağaoğlu, açıkladıkları ciro rakamının sadece inşaatı kapsadığını, turizm ve enerjinin bunun dışında olduğunu belirtti. Maslak projesinde 3 grupla çalıştıklarını belirten Ağaoğlu, ''Hangisini tercih edeceğimize karar vereceğiz'' dedi. -''ENERJİDE DE PİYASANIN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ''- Enerjiyle ilgili olarak da Ağağlu, şunları belirtti. ''Bandırma'daki projemiz bitmek üzere. 31 tribün var, 2'sinin montajı bitti, 9'unun da şubat içinde kabulü yapılıp orayı enerjilendireceğiz. Orası rüzgar konusunda Türkiye'deki birinci yada ikinci proje. Onun peşinde Seferihisar'daki projemiz başlıyor. HES'de de şu anda 200 megavat civarında bir lisansımız var. 65 megavat Bingöl'de var. Üretim lisansını aldık, projeleri de bitmek üzere. Nisan'da kazmayı oraya vuruyoruz. Amasya'da 24 megavatlık bir projemiz var. Onun da nisanda inşaatına başlayacağız. Gürcistan'da da şu anda 100 megavat var. Proje çalışmaları devam ediyor. Mart-nisan gibi oraya başlayacağız. Enerjide kısa vadeli hedefimiz ilk 3 yıl içinde 2 milyar dolarlık yatırımla bin megavatlık üretim gücüne ulaşmak, ondan sonra 5 bin megavatlık bir hedefimiz var. Enerjide de piyasanın iyi oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz.'' Yenilenebilir enerjide ağırlıkları olacağını ancak ürün çeşitliği de muhakkak yapacaklarını belirten Ağaoğlu, doğalgazı düşündüklerini, jeotermalle ilgilendiklerini, enerjiye çok geç girmelerine karşın milletin 8-10 senede geldiği noktaya daha kısa sürede geldiklerini vurguladı. -''MASLAK PROJESİNİN REKLAM FİLMİNDE OYNAYACAĞIM''- Etiler'deki 420 konuttan oluşan Uçaksavar Sitesi'nde kentsel dönüşüm uygulamaya çalıştıklarını belirten Ağaoğlu, şunları kaydetti. ''İstanbul'un en güzel yerinde çok güzel bir arazi ama içindeki binalar 1958'de yapılmış, inanılmaz kötü. Kat malikleri arasında yapıla ankette yüzde 96 gibi oranda (Ağaoğlu yapsın) diye sonuç çıktı, onun üzerine ben ilgilendim. Özellikle kat mülkiyeti yasasında bizim çok acil değişiklik yapmamız gerekiyor. Orada 400 kişi tamam diyor, ama çıkıp bir kişi hayır dediği zaman gerçekleşemiyor. Kentsel dönüşüm denince gecekondular aklımıza geliyor ama maalesef en lüks semtlerde de böyle... Ankara'daki kanun yapıcılara anlatmaya çalışıyoruz. Tamam kardeşim bu oran dahilinde olsun, bu sayede İstanbul'daki mevcut yapılarımızı yenileyelim diye düşünüyorum. Etiler'de de böyle bir projenin içindeyiz. Zor görünüyor biraz ama insanlar orada çok istekli. Şu anda orada daire fiyatları bir iki ay öncesine kadar 400-500 bin dolar civarındaydı. Daire fiyatları bir anda 1 milyon dolara geldi, 1 milyon dolara satan yok. O proje hayata geçerse oradaki kat maliklerinin kazancı en az 3 milyon doların üzerinde olacak.'' -TAŞERON TARTIŞMASI- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, taşeron işçilikle ilgili açıklamalarına ilişkin Ağaoğlu, ''Benim siyasi yönüm hiç yok, liberal bir insanım. Taşeron kaçak çalışan işçi değildir. Lütfen sahaya insin, gerçeğin ne olduğunu görsün'' dedi. Konut fiyatlarıyla ilgili olarak da Ağaoğlu, emtia fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna dikkati çekerek, şu anda konutta ciddi maliyet baskısı oluştuğunu, 2011'de fiyatlarda yukarı doğru hareket beklediğini söyledi. Uludağ'daki dönüşüm planıyla ilgili bir soruya karşılık da Ağaoğlu, ''Şimdi yeni plan yapılıyor. Plan değil, pilav yapılıyor. Yeni yapılan plan çözüm değil çözümsüzlük getirir. Uludağ tamamen bir yasal kaosun içine girecek diye düşünüyorum. Yazık edecekler. Şu anda itirazımızı yaptık. Geçen sene de tepki olarak oteli kapatmıştım. Yürütmeyi durdurma kararı çıkınca açtım. Herhalde bu plandan dolayı da ikinci mahkeme süreci yaşanacak'' dedi. Ağaoğlu Grup Finans Koordinatörü Murat Ögel de halka arzla ilgili olarak şunları belirtti. ''Şirketlerimizi halka arz edeceğiz. Kaynak ihtiyacı olan bir şirket değiliz, şirketimizi orta vadeli planımıza uygun olduğu için halka arz edeceğiz. Halka arz ettiğimiz şirketlerimiz bir tane olmayacak. İnşaat grubumuzla ilgili bir şirketimizi halka arz edeceğiz. Takip eden yıllarda grubun diğer faaliyetlerini yansıtan başka formlarda şirketleri de halka arz etmeyi planlıyoruz. Ana lokomotif şirketimiz inşaat ama onun yanında enerjide ve turizmde de iddialıyız. İMKB 30'da, İMKB 50'de tanınmış endekselerde işlem gören şirketlerimiz olacak. Mümkünse 2011'de ama olmazsa takip eden yıl içinde şirketlerimizi halka arz edeceğiz.''