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Ekonomi

Ağaoğlu, 469 konutu tek kalemde bir Suudi'ye sattı

Son dönemlerin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Maslak 1453’te önceki hafta ses getirecek bir satışa imza atıldı

21 Nisan 2013 13:33

Ağaoğlu Şirketler Grubu, Maslak 1453’ün toplam konut tutarının yüzde 10’una denk gelecek bir miktarı, 469 adet konutu tek kalemde Suudi bir işadamına sattı.

Biri büyük, diğeri küçük iki bloğu komple satın alan Suudi işadamı, Ağaoğlu’na toplam 190 milyon 710 bin dolar ödeme yapacak.

Anlaşmanın yapılmasının ardından 10 milyon dolar kaparo yatıran Suudi işadamı, kalan kısmı da bu hafta içinde Ağaoğlu’nun hesabına yatıracak.

Ekonomist Dergisi’nin haberine göre, satın alınan toplam 469 daire, 4 bin 789 daireden oluşan projenin yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor.

Ödemenin 10 milyon dolarlık kaparo kısmının ödendiği, kalan kısmının da bu hafta içinde ödeneceğini belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdürü Hasan Rahvalı, “Özelleştirme gibi bir satış oldu. Bizim kesin en büyük satış rakamımız. Sanırız Türkiye inşaat sektöründe de eşi olmadı bugüne kadar” diye konuştu.

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