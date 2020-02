Ağaoğlu: "Bizden daha iyi hizmet edecek biri olursa ancak o zaman geri adım atarız"

Fatih TURAN / TRABZON,(DHA) -

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tek beklentilerinen kulübün başarısı olduğunu belirterek, \"Ben ve arkadaşlarım bunun için geldik, bu doğrultuda hizmet ediyoruz\" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nin düzenlediği Spor Masası programına konuk oldu.

Ağaoğlu, TSYD Trabzon Şube Başkan Selçuk Kılıç ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar 250 Milyon TL’ye yakın ödeme yaptıklarını, kulübün ve camianın pek çok sorununa çare olmaya çalıştıklarını belirten Ağaoğlu, daha yapacak çok işlerinin olduğunu söyledi.

\"İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY CAMİANIN SEVGİSİ\"

Takımlarının en fazla ihtiyacı olan şeyin camianın ve taraftarın sevgisi olduğunu kaydeden Ağaoğlu, \"İki haftada şampiyon olunmuyor. İki haftada şampiyon olunmadığına göre bir haftada da umutlar kaybolmuyor. Söylemler bir kere çok erkendi. Ligin 8’inci haftasındayız, arka arkaya iki maç kazanmışız şampiyonluk söylemleri başlıyor, \'bu sene o sene\' vesaire… Bizim amaçladığımız bir şey vardı, büyük önem arz ediyor denilen maçlara seyircinin ilgisini ve desteğini çekebilmek. Eğer ki bu takımdan bir beklentimiz varsa bu başarıdır. Bu takımın en fazla ihtiyacı olan şey camianın ve taraftarın sevgisi. Dönüp baktığımız zaman en iyi kadrolardan birine sahibiz’\" dedi.

\"MİLLİ ARALAR TÜM DÜNYADAKİ TAKIMLARA ETKİ EDİYOR\"

Bilimsel bir araştırma yapılırsa Milli maç aralarının tüm takımlara etki ettiğini belirten Ağaoğlu, şöyle devam etti: \"Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray puan kaybetti. Bu takımların geneline baktığımız zaman Milli takım arasından sonra kaybedildi bu puanlar. Bunun içinde Trabzonspor\'da var. 9 oyuncunuzdan 10 gün uzaklaşıyorsunuz ve her biri 6 ayrı milli takıma gidiyor. 6 ayrı grup, 6 ayrı oyun sistemi, 6 ayrı düşünce, 9 oyuncu kopuyor sizden, milli takımdan geldikten sonra kısa bir hazırlık süreci var. Mental olarak incelensin oyuncular, derinliği ve sebepleri araştırılsın. Milli takım arası denilen bu sürecin Milli takıma fazla oyuncu veren takımların hepsine kötü yansıdığı görülecektir. Sıkıntılı bir maç oynayacağımızı tahmin ettiğim için \'seyirci gelsin, bu maçı seyirci alsın\' dedim. Olabilirdi de. Rodallega\'nın direkten dönen topu var. Kalenin direğine vurup içeri de girebilirdi. O zaman her şey değişecek miydi, her şey dört dörtlük mü olacaktı? Oyun aynı oyun, sıkıntılar aynı sıkıntılar, zorluklar aynı zorluklar. Erzurumspor beraberliğiyle bana göre kaybedilmiş hiçbir şey yok. Ama yapılan eleştirilere baktığım zaman onarmamız gereken, üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. Yıllarla birlikte kaybettiğimiz bir takım faktörler söz konusu, bunları belki de biraz süreç alacak ama üstünde çok çalışarak tamir etmek zorundayız.\"

\"BİZDEN DAHA İYİ HİZMET EDECEK BİRİ OLURSA ANCAK O ZAMAN GERİ ADIM ATARIZ\"

Aralık ayında yapılacak kongreyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, şunları söyledi: \"Anlık beklentiler var. 1 galibiyetten sonra atılan şampiyonluk naraları doğal olarak 1 maç kaybedildiğinde her şeyin kaybedildiği gibi algılanabiliyor. Bizim bu düşünce yapısından sıyrılmamız lazım. Camia, takımı sahiplenmediği sürece, takıma o güveni vermediği sürece işimiz çok zor. Dört dörtlük bir kadro da kursanız, her şey yolunda da olsa yaşadığımız sıkıntıların tekrarı halinde başarı, hele hele kalıcı bir başarının gelmesi mümkün değil. Önümüzde bir Antalyaspor maçı var. Önemli bir maç. Yaklaşan bir genel kurul var, aday mısınız değil misiniz, yöneticileriz kim olacak, asbaşkanınız kim olacak gibi sorular doğuyor. Bizim bu gibi tartışmaların içine girecek ne zamanımız var ne de böyle bir enerjimiz var. Çok ciddi anlamda, çok çetin bir lig geçiyor. Her takım, her takımı yenebiliyor. Ligin zirvesinde bakıyorsunuz Galatasaray’la bizim aramızdaki puan farkı 5. Galatasaray’ın maç kaybetmesi, bizim üst üste iki maç kazanmamız halinde üst sıraların nasıl şekilleneceğini görürsünüz. Sorumlu olduğumuz bir takımımız, futbolcularımız ve geldiğimizden beri uğraştığımız ekonomik sıkıntılarımız var. Bu ay sonuna kadar 25-30 Milyon TL gibi bir ödememiz var. Her ay 30 milyon TL gibi bir ödeme yapılıyor. İçeriye hiçbir şekilde nakit akışı olmayan bir kulüp ödüyor bunu. Kaldı ki 250 Milyon TL’ye yakın ödeme yaptık. Ben yönetime geldiğim günden bugüne kadar 2 gece üst üste rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. 1 haftalık süreç içerisinde 2 gün uyuduğumu hatırlamıyorum. Bütün bunlarla uğraşırken bana göre suni gündem yaratılıyor. Ben buraya hizmet etmeye geldim, ben buraya başkanlık yapmaya gelmedim. Böyle bir mücadelenin içerisindeydim ama 2002 yılında. Ben hizmet etmeye geldim, hizmet etmeye de devam ederim. Geri çekilmem şöyle olabilir; şartları ve verdiğimiz etmek, verdiğimiz çabanın amacına ulaşabilmesi için geri adım atarım ama benden daha iyi hizmet edebilecek birini gördüğüm anda geri çekilirim ve onun hizmetine girerim. Hiç kimse benim adıma konuşma yetkisine sahip değil. \'Aday olmayacakmış\' diyorlar. Bir takım farklı beklentileri olan insanlar var. Biz kulübe hizmet ediyoruz. Biz zamanında bu kulübün formasına armayı elimizle dikmiş insanlarız. Biz bu çabayı vermiş, uğraşı vermiş insanlarız. Bizim bir tek beklentimiz var bu kulübün başarısı. Ben ve arkadaşlarım bunun için geldik, bu doğrultuda hizmet ediyoruz. Bizden daha iyi hizmet edeceğine kanaat getirdiğimiz biri olursa ancak o zaman geri adım atarız ve onları hizmetine gireriz.\"

\"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR\"

Yapılacak çok iş olduğunu belirten Ağaoğlu, \"Yönetim olarak yapmamız gereken dünya kadar iş var. Sizlerin bilmediği de birçok iş var. Tesislerin eski halinde ben yatmazdım. Benim kalmayacağım bir yerde futbolcumu yatırmam. Aslan yattığı yerden belli olur. Büyük kulüp olduğunuzu iddia ediyorsanız o ceketin üzerinize yakışması lazım. Kulüp binamız Mehmet Ali Yılmaz’ın yaptırdığı günden beri neredeyse hiç değişiklik olmadan hizmet veriyordu. Tamamen yenilendi, oda sayısı arttırıldı, lobi ve kafeterya bölümü daha şık bir hale getirildi. Oyuncuların sıkılmadan vakit geçirebilecekleri bir duruma geldi. Biz yan taraftaki binaya geçtik. Her haliyle, her şekliyle Trabzonspor Kulübü’nün büyüklüğüne yakışan bir idari binayı hizmete açtık. Antrenman sahalarımız inanılmaz kötü durumda. O sahada antrenman yapan oyuncularımızın sakatlanmama riski çok az. Benim tahminime göre 15-20 senedir drenajları tıkalı, kozmetik bakım yapılarak idare edilmeye çalışan 3 antrenman sahamız var. Pazartesi günü 2 sahamızı kapatıyoruz ve yeniden inşa etmeye başlıyoruz. Drenajları kurularak, uygun tohumu seçilerek ekimi yapılacak ve önümüzdeki sezon açılışına kadar hizmete girmesini bekliyoruz. Bunların hepsi yapılması gereken şeyler. Büyük takım olmak sadece bonservis ücreti ve maaşı büyük futbolcuları transfer ederek olmuyor\" diye konuştu.

\"DOĞRU İŞLER YAPINCA DOĞRU SONUÇLAR OLUŞUR\"

\'Taraftarlar sahada oynanan futbola ve başarıya bakar\' diyen Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: \"Futbolda perde arkasından yaptığınız şeyler toplum önünde prim sağlamayabilir. Ama bu yapmakla mükellef olduğunuz şeydir. 2-3 sene sabrederseniz, onları sistemin içerisinde oturtursanız zaten başarı denen şey de kendiliğinden gelir. Bizim uğraşımız bunları bir araya getirmek. Ama üzülerek izliyorum farklı düşünce yapıları, farklı sıkıntıları olan insanlar var. Yönetimdeki bazı arkadaşlarımızla veya bende sıkıntıları olan arkadaşlarımız var. Bu da doğaldır, herkes herkesi sevmek zorunda değil. Ama bu tür hesapların hep kulüp üzerinden yapıldığını görüyoruz. Benimle bir hesabı varsa, benimle görmesi lazım. Bu hep camiaya zarar veriyor hem de kulübe zarar veriyor. Toplumun da bu tür eleştirileri çok iyi analiz etmesi lazım. Böyle bir süreç bekliyor bizi. Yönetim olarak bizi bekleyen süreç bu.\"

\"ALTYAPIYA 32 OYUNCU TRANSFER ETTİK\"

En önemli projelerden birinin altyapı olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: \"Projelerimizden biri de 1461 Trabzon. Bir yönetici arkadaşımız sabah akşam 1461 Trabzon\'la yatıp kalkıyor. Altyapımız yeniden organize ettik, derslikler oluşturduk. Onların eğitimlerine de özen gösteriyoruz. 8 öğretmenle part-time olarak anlaştık. Oyuncumuzun okulda matematik dersi zayıfsa, tesislerde 1-2 saat matematik dersi, Türkçe\'si zayıfsa Türkçe dersi görecek. Derslikleri hem eğitim hem de psikolojik eğitim görebilecekleri bir yapıya kavuşturduk. Yine yanılmıyorsam, 32 oyuncu transfer ettik. Pek yıldız transferine benzemediği için kimsenin de ilgisini çekmedi. Ama Trabzon ve çevresindeki amatör takımlarda oynayanlardan 32 oyuncuyu altyapımıza transfer ettik. Bu çalışmalar da devam edecek. Asıl en önemli proje, Trabzonspor\'un geleceğini kurtaracak olan proje budur. Diğer taraftan baktığınız zaman bir takım projeler olmuş. Ama gelir 1 artarken borçlanma 3 artmış. Naklen yayın gelirinin arttığı ölücüde değil arttığının 3 katı Trabzonspor Kulübü borçlanmış. Sıkıntı da aslında burada, o paralar nereye gitti, nereye harcandı da borç 1 Milyar 200 Milyon\'a dayandı. Eylül ayı itibarıyla kur farklı ve faiz giderimiz 200 Milyon TL oldu. Geldiğimizden beri canımızı dişimize taktık, ödediğimiz para 250 Milyon TL ama ek maliyet 200 Milyon. Kulübümüzün bankalara büyük oradan Euro\'dan borçlanmış. Bunlar inanılır gibi değil. Bunlarla baş etmemiz lazım. Bunlarla baş etmenin yolu bir kere frene basacaksınız. Yaptığınız işi iyi yapacaksınız. 1 Milyon 850 bin Euro\'luk stoperi 450 bin Euro\'luk stoperle değiştirdik. 9 Milyon 250 bin Euro\'luk oyuncu sattık, 2 Milyon 200 bin Euro\'luk oyuncu aldık. Profesyonel takım maliyetini 32 Milyon Euro\'dan 26 Milyon Euro\'ya çektik. Trabzonspor’un profesyonel takım maliyetinin 17-18 Milyon Euro\'nun üzerine çıkmaması lazım.\"

\"HAKSIZ ELEŞTİRİLERİN ÖNÜNDE DUVAR OLURUM\"

Genç oyunculara yönelik haksız eleştiri ve tepkiler olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, gerekirse bu eleştirilerin önünde duvar olacağını kaydetti. Ağaoğlu, ’\"Yusuf Yazıcı veya Abdulkadir Ömür için geçerli değil. Kadromuzdaki tüm futbolcular için geçerli. Onlara yapılan her türlü haksız eleştirinin şiddetle karşısındayım. Gerekirse ben onların önüne duvar da olurum. Onlardaki performans düşüklüğü doğaldır, bu kadar genç yaşta bu kadar baskı sizin üzerinizde olsa sizde de herhalde aynı olumsuz etkiyi yaratırdı. Kalemini eline götüren insanın ara sıra elini vicdanında da götürmesi de gerekiyor. Ben bu şekilde yapılan eleştirilerin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Değerlere bu şekilde bir eleştiri yöneltildiği zaman çok ciddi şekilde bizim uğraşmamız gereken, halletmemiz gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunu gündeme sokmamak için çok çaba gösterdim ben. Benim anladığım kadarıyla insanlar bu camia içerisinde uğraşacak birileri ve bir şeyler arıyorlar. Her oyuncum için geçerli. Hiçbir şekilde yapılan eleştirileri hak etmiyorlar. Futbol bir takım oyunudur, bazen bir oyuncunun performansı öne çıkar bazen geri düşer. Kaptanın karşılaştığı tepki mesela… Dünya bu değil! Bir maçta seyirci, oyuncuyu ıslıklar bunda hem fikiriz ama rakip takımın oyuncusunu ıslıklar. Kendi takımının oyuncusunu yaptığı hatadan dolayı ıslıklıyorsun ve sonra şampiyonluk bekliyorsun. O hata yaptı, gol yedi de çok mu mutlu? Sen ben ne kaybediyoruz? Maçı kaybettiğimiz zaman sinirleniyoruz, psikolojimiz bozuluyor, keyfimiz kaçıyor. Oyuncu için her şeyin güllük gülistanlık olduğunu mu zannediyorsunuz? Mesleği o olan insandan bahsediyoruz, o insanın mesleği o. Gurunu kaybediyor, kendine olan güvenini kaybediyor, kendini daha ileriye taşıyabilmesi için ihtiyacı olan güçten ve performanstan uzaklaşıyor. Biz maç kaybedersek bunu takıma yansıtmamak hatta oyuncunun moralini yüksek tutmak için uğraşmalıyız. 200 tane gol kurtardı, yaşasın Onur. Bir tane hatalı gol yedi ıslıklayalım Onur. Ben olabilecek her şekilde oyuncularıma gelecek tepkilerin önünde duvar olurum. Herkesin de bu düşünce doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine inanıyorum\" şeklinde konuştu.

\"KULÜPLER DE DENETLENMELİ\"

Futbol kulüplerinin diğer federasyonlarda olduğu gibi denetlenmesi gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi: \"Özerklik çerçevesi içerisinde kulüplerin başıboş, sadece dernekler statüsüne göre, sadece delegelerin denetimine bırakılmasını doğru bulmuyorum. Bugün nasıl ki 62 bağımsız federasyon her sene Bakanlık Müfettişleri tarafından denetleniyorsa, aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu değil ama belki de benzeri şekilde futbol kulüplerinin de denetlenmesine inanıyorum. Bu özerkliğe aykırıdır denebilir ama bir kişi A4 sayfasına \'oyuncu izleme bedeli 10 Milyon TL\' diye yazıp, bu paranın karşılığını alamazsınız. Giden bu ülkenin parasıdır. Kulübün borcu üzerinden oluşan borç bu ülkenin, insanların, devletin, tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Ondan sonra bu kulüp özerk, futbol özerk denetlenemez diyemezsiniz. Denetlenmesi lazım. Borcun bu noktaya çıktığı yerde, herkesin iyice düşünmesi lazım. Bundan daha öteye gidebileceğini zannetmiyorum. Allahtan UEFA sopasını gösteriyor, ben seni attım 3 sene yoksun, sana transfer yasağı diyor. İnşallah yarın öbür gün böyle uygulamaları da TFF’den görürüz.\"

Teknik direktör Ünal Karaman\'ın en son yaptığı basın toplantısına ilişkin soru üzerine konuşan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörleriyle medya aracılığı ile görüşmediklerini, günde iki ya da üç kez görüştüklerini hatırlattı, hocalarının her sözünün altına imza atacağını da belirterek açıklamalarını tamamladı.

Başkan Ağaoğlu’na açıklamalarının ardından TSD Trabzon Şubesi tarafından ziyaret anısına plaket takdim edildi.

