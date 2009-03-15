Ağansoy’un katil zanlısı yakalandı

Yeraltı dünyasının isimlerinden Tevfik Nurullah Ağansoy'un da aralarında bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili 13 yıldır aranan Kamil Ö, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama müzekkeresi düzenlenen ve 13 yıldır aranan Kamil Ö'yü, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Huzurkent Mahallesi Dicle Caddesi'nde bir evde yakaladı.



Üzerinde amcasının engelli oğlu adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Kamil Ö, gözaltına alınarak Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



İstanbul Bebek'te Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde 28 Ağustos 1996'da saat 01.00 sıralarında polislerle birlikte oturan Tevfik Nurullah Ağansoy'a bir otomobilden ateş açılması üzerine silahlı çatışma çıkmıştı.



Çatışmada Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın silahla yaralanması olayından sonra, daha önce Türkiye'deki işlerini takip ettiği Alaattin Çakıcı ile ters düştüğü iddia edilen Tevfik Nurullah Ağansoy ve saldırganlardan Recep Çiçek olay yerinde ölmüştü.



Aynı saldırıda, ailesiyle birlikte çay bahçesinde bulunan Gülçin Balaban adlı kadın ile Başbakanlık Koruma Müdürlüğü'nde görevli olan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller İstanbul'a geldiğinde koruma görevi yapan polis memuru Celal Babür hayatını kaybetmişti.



Saldırı sırasında, Babür ile aynı birimde görev yapan polis memuru Ferda Temel ve Ağansoy'un şoförü Burak Çalışkan ile çay bahçesinde bulunan vatandaşlardan Engin Bora, Gültekin Alkur ve Emrah Çiftçi de yaralanmıştı.

