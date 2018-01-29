Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Selendi Hükümet Konağı bahçesindeki bir çam ağacına tırmanan ve yaklaşık 10 metre yüksekteki dalda mahsur kalan sokak kedisi, itfaiyeyi harekete geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği, merdivenli itfaiye aracıyla kediyi ağaçtan kurtarmak için çalışma başlattı. Çevrede bulunanlar, kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Merdivenli araçla kedinin bulunduğu noktaya çıkan itfaiye görevlisi, hayvanı eliyle tutup daldan alarak aşağıya indirdi. İtfaiye personeli ve vatandaşlar, aç olduğunu düşünerek kediye yiyecek verdi. Doyurulan kedi, bir süre sonra uzaklaşarak, gözden kayboldu.

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