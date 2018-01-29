T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

29 Ocak 2018 18:29

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Selendi Hükümet Konağı bahçesindeki bir çam ağacına tırmanan ve yaklaşık 10 metre yüksekteki dalda mahsur kalan sokak kedisi, itfaiyeyi harekete geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği, merdivenli itfaiye aracıyla kediyi ağaçtan kurtarmak için çalışma başlattı. Çevrede bulunanlar, kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Merdivenli araçla kedinin bulunduğu noktaya çıkan itfaiye görevlisi, hayvanı eliyle tutup daldan alarak aşağıya indirdi. İtfaiye personeli ve vatandaşlar, aç olduğunu düşünerek kediye yiyecek verdi. Doyurulan kedi, bir süre sonra uzaklaşarak, gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UğurManisa DHA MANİSA SelendiSelendi Hükümet KonağıManisa Büyükşehir Belediyesi SelendiAmirliğiMerdivenliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24