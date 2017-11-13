Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye eri kurtardı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde, çam ağaçlarının üstüne yerleştirilen kuş yuvalarında tırmanan kedi, mahsur kaldı. Kedi, çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşların kış mevsiminde yuvalanmaları için belediye tarafından Yeni Mahalle\'de bulunan ağaçlara yerleştirilen ahşap yuvalara tırmanan kedi, mahsur kaldı. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Kedi, ağaçtan indirilmesinin ardından gözden kayboldu.



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