Ağaçlar atlama kulesine kurban gitti

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları hazırlıkları kapsamında atlama kulesinin yapılacağı bölgede ağaçların kesilmesine TEMA Vakfı Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu tepki gösterdi.



Erzurum-Çat kara yolu Kiremitlik bölgesinde atlama kulesinin yapılacağı alanda ağaçların kesilmesine tepki gösteren Bedirhanoğlu, kesim sırasında gözyaşlarını tutamadı.



Işıl Bedirhanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce Vali Sami Bulut ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ile görüştüğünü belirterek, ''Bu şehirde ağaç kesmek moda oldu. Belediye başkanı, 2 ay önce keyfi bir kararla ağaç kesti. O zaman Kiremitlik konusu da gündeme gelmişti. Ağaçların sökülüp başka bir yere taşınması konuşulmuştu'' dedi.



'Ağaçlar taşınabilirdi'



Bu çalışma için bahar aylarının uygun görüldüğünü ifade eden Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

''Ama şimdi ağaçlar kesilmiş durumda. Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da burada. Herhalde çok yemyeşil bir şehirde yaşadığımız sanılıyor. Kışın 2011 ile ilgili çalışma yapılıyor ve yapılan ilk iş ağaçların kesilmesi oluyor. Bu ağaçlar başka bir yere taşınabilirdi. Tutmama riski olan ağaçlar olabilir. En azından bir çalışma yapılabilirdi. Burada çok sağlam ağaçların kesildiğini görüyoruz.''



'Ağaç kesimi bu kadar kolay olmamalı'



Zamanlarının çoğunu ağaçların korunmasına ayırdıklarını kaydeden Bedirhanoğlu, şunları söyledi:

''Biz bu şehirde 2 fidan dikebilmek için çaba gösterirken insanların bu kadar kolay ağaç kesmesini algılayamıyorum. Türkiye'deki tüm TEMA Vakfı temsilcilerini ve yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu şehirde katliam yapılıyor. Bir insanı öldürmekle bir ağaç kesmek aynı şey. Algılayamadıkları bu. Bu ağaçları kim dikti sormak lazım. Bu şehirde bir fidan 20 yılda ancak 1 metre boy alabiliyor. Açıklama yapmadan çalışılıyor. Bu kadar kolay olmamalı bazı şeyler.''





Orman Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Celap ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesim kararının bölgede bir tesis yapılması doğrultusunda verildiğini bildirdi.



Uzmanların araştırdıklarını ve bu bölgeyi uygun gördüklerini ifade eden Celap, şöyle konuştu:

''Başka şekilde değerlendirme imkanı olmadığı için ağaçların kesilmesi uygun görüldü. Sökücü makinenin o bölgeye çıkması imkansız. Düz alanda ağaçların sökülmesi daha kolay olur. O bölgede bir ağaç sökülmeye çalışılırken 5 ağaç ziyan olur. Başka şekilde bir şans yoktu. Bu nedenle ağaçlar kesildi.''

