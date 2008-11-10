Ağaçlandırmada 'barınak-ağaçlara' öncelik

Çevre ve Orman Bakanlığı, sulak alanların azalması, plansız ve çarpık kentleşme, usulsüz avlanma nedeniyle azalan yaban hayatını korumak için yapılan ağaçlandırma çalışmalarında, hayvanların beslenme ve barınmasına olanak tanıyan türlere de yer verecek.



Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, her yıl yüz binlerce hektar alanı ağaçlandırıyor ve bu çalışmalarda yapraklı türlerin yanı sıra ibreli orman ağacı gibi endüstriyel amaçlı türler tercih ediliyor.



Yaban hayatı konusunda yapılan araştırmalar ise fındık, ahlat, yabani kiraz, kızılcık, muşmula, döngel, kuşburnu, böğürtlen, kestane, alıç, dağ muşmulası ve dut gibi meyveli orman bitkilerinin özellikle kuş türleri ve ayılar için çok önemli besin maddeleri olduğunu ortaya koyuyor. Meşe, kestane, kayın gibi türlerin meyveleri yaban domuzları, yarı herdem yeşil meşelerin yaprakları ise yaban keçisi, karaca, geyik gibi büyük memelilerin kış beslenmelerinde hayati öneme sahip.



Tek tür ağaçlandırma yapılmayacak



Türkiye'de yaban hayatının geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların başında habitatların rehabilitasyonu geliyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde yapılan ağaçlandırma projelerinde tek türle ağaçlandırma yapılmasından kaçınılması ve karışıma yapraklı türlerin hatta meyveli türlerin katılması, yaban hayvanlarının beslenmesi ve barınması açısından büyük önem taşıyor.

Bu çerçevede, Bakanlık tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün teklifiyle yaban hayatı habitatlarının rehabilitasyonu ve ormanlarda biyolojik çeşitliğin artırılması amacıyla bundan sonra yapılacak erozyon kontrolü, ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarında dikilecek türlere, yörenin iklim ve toprak özellikleri göz önünde bulundurularak, yaban hayatı için önemli olan bu türlerden uygun olanlar ilave edilecek.