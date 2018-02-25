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Ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve eşi öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Kaplan (78) ile yanındaki eşi Şener Kaplan (68) yaşamını yitirdi

25 Şubat 2018 19:16

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Kaplan (78) ile yanındaki eşi Şener Kaplan (68) yaşamını yitirdi.
Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Hıdırbeyli Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Aydın\'dan İzmir yönüne giden Hasan Kaplan\'ın kullandığı 35 R 5795 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hasan Kaplan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yanındaki yaralı eşi Şener Kaplan ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Germencik Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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