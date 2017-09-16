Ağaca asılı ip fotoğrafı gönderip helallik isteyince, polis harekete geçti

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 45 yaşındaki G.B. portakal ağacına asılı ip fotoğrafını yakınlarına mesaj atıp helallik isteyince, polis alarma geçti. Polis ekiplerinin fotoğrafın çekildiğini konuma bakarak portakal bahçelerinde aradığı G.B., gece eve geldi.

Konyaaltı İlçesi\'nde oturan evli ve 2 çocuk babası G.B., dün öğle saatlerinde yakınlarını arayarak helallik isteyip, bulunduğu portakal bahçesinde ağaca asılı ipin fotoğrafını çekip mesaj attı. O saatten sonra telefonu kapalı olan B.\'den bir daha haber alınamadı. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve eşinden boşandığı belirtilen G.B.\'nin hayatından endişe eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirerek yardım istedi.

PORTAKAL BAÇESİNDE ARAMA

Ailesi ve yakınlarının ifadesine başvuran polis, fotoğrafın G.B.\'nin oturduğu Hurma Mahallesi\'ndeki bir portakal bahçesinden gönderildiğini tespit etti. Bölgeye gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri portakal bahçelerinde uzun süre arama yaptı. Bazı polisler çevredeki yüksek binalara çıkarak ekipleri yönlendirdi. Yaklaşık 15 dönümlük alanı tarayan ekipler, G.B.\'ye ulaşamadı. Aramalar sonuç vermeyince polis, tutanak tutarak ayrıldı.

GECE EVE GELDİ

Bir süreden beri bunalımda olduğu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen G.B., gece saat 23.30\'da evine geldi. Arandığını öğrenince de gece karakola giderek eve döndüğünü söyledi.



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