Ağaç kesme tartışmasında yeğenini öldürdü, hamile eşini yaraladı

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA) - KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde, Necati Yarar (75) evlerinin önündeki meyve ağacını kesmesi nedeniyle tartıştığı yeğeni Recep Yarar\'ı (33) tabanca ile vurarak öldürdü, 2 aylık hamile eşini de yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Eskipazar Çandırlar köyünde meydana geldi. Necati Yarar, yeğeni Recep Yarar ile giriş kapısı aynı olan bitişik evlerinin önündeki meyve ağacını kesmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Necati Yarar belinden çıkardığı tabancasıyla yeğenine ateş etti. Bu sırada eşini korumak amacıyla üzerine kapaklanan 2 aylık hamile eşi Yasemin Yarar da kurşunların hedefi oldu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Recep Yarar\'ın öldüğünü belirlerken eşini ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından Recep Yarar\'ın cesedi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Recep Yarar\'ın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Yasemin Yarar\'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Jandarma, tabancasını da yanına alarak olay yerinden kaçan Necati Yarar\'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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