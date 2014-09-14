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Yaşam

Ağaç faciasında bir kişi daha öldü!

Beykoz Korusu'nda ağacın devrilmesiyle yaralanan Suzan Özpeynirci de yaşamını yitirdi

14 Eylül 2014 14:51

İstanbul Beykoz Korusu’nda tarihi dişbudak ağacının devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Naime Hülya Barka ve Ayfer Ayla Bulut’la birlikte ağacın altında kalarak ağır yaralanan Dilruba Çay Bahçesi’nin işletmecisi Suzan Özpeynirci de vefat etti.

Suzan Özpeynirci kazanın hemen ardından Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, daha sonra sevk edildiği hastanede iki kez beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmıştı.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'teki haberine göre, Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri içindeki Dilruba Bahçesi’nin sahibi Suzan Özpeynirci, 9 Eylül’de kendisini ziyarete gelen arkadaşları Naime Hülya Bayrak (60), Ayfer Ayla Bulut (66) ve Ülfer Özer’le aynı masada oturuyordu. Bu sırada tesisin hemen arkasında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen Dişbudak ağacı gövdesinden kırıldı. Çatıya çarpan ağaç ortadan bölünürken, kopan büyük bir parça masada oturan kadınların üzerine devrildi. Naime Hülya Bayrak (60) ve Ayfer Ayla Bulut’un (66) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ülfer Özer ve Suzan Özpeynirci ise yaralandı.

O günden bu yana yoğun bakım servisinde tutulan ve iki kez ameliyat geçiren Suzan Özpeynirci bu sabah hayatını kaybetti.

Özpeynirci bugün Şişli Camisi’nde yapılacak törenin ardından Kilyos mezarlığında toprağa verilecek.

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