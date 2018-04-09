Ağaç budarken elektrik akımına kapılıp öldü

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde budadığı ağacın dallarını yüksek gerilim hattından kurtarmaya çalışan Kerem Sarıçiçek (30), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Ahlat ilçesine bağlı Uludere köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Kerem Sarıçiçek, evinin önündeki ağacın dallarını budamaya başladı. Sarıçiçek, budadığı ağacın dallarını yüksek gerilim hattından kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kerem Sarıçiçek, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Ahlat Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI