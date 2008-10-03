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Dünya

'Ağaç adam' taburcu oldu

El ve ayakları ağaç dallarına benzer siğillerle kaplanan Endonezyalı, vücudundaki 'fazlalıklardan' kurtuldu

03 Ekim 2008 03:00

Bağışıklık sistemini zayıflatan nadir bir genetik bozukluk sonucu elleri ve ayakları ağaç dallarına benzeyen siğillerle kaplanan Dede adlı Endonezyalı, vücudundaki fazlalıklardan kurtularak hastaneden taburcu oldu.

Geçirdiği bir kazada aldığı yaradan yayılan siğiller, Dede'nin tüm vücuduna yayılmış ve çalışamaz hale gelmesine neden olmuştu.

Geçtiğimiz yıl hikayesinin ortaya çıkmasının ardından ABD'li doktor Anthony Gaspari'nin uyguladığı sentetik A vitamini tedavisi ve bir dizi cerrahi müdahalenin yardımıyla siğillerinden kurtulan Dede, hastane çıkışında çok sayıda Endonezyalı tarafından karşılandı.

Dede, 9 ay süren tedavisinin ardından vücudunun eski haline dönmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu, bundan böyle yaşamına eskisi gibi devam etmek istediğini söyledi

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