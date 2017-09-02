Ağabeyinin kullandığı kamyonetten düşüp öldü

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da ağabeyi Şeker Acar\'ın kullandığı kamyonetten düşüp ağır yaralanan 20 yaşındaki Harun Acar, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kepez İlçesi, Kırçiçeği Caddesi\'nde meydana geldi. Bayram ziyaretine gitmek için ağabeyi Şeker Acar\'ın kullandığı 07 RN 793 plakalı kamyonetin kasa kısmına oturan Harun Acar, hareket halindeki araçta dengesini kaybedip yola düştü. Ağır yaralanan Acar, yakınları tarafından otomobille Kepez Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Harun Acar, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası polis soruşturma başlatırken, gencin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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