Ağabeyini öldürüp, yengesini ağır yaralayan genç yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, geçen pazar gecesi ağabeyi Hilmi P.\'yi (30) tabancayla vurarak öldürüp, yengesi R.P.\'yi (30) de ağır yaralayarak kaçan, şizofreni hastası olduğu iddia edilen M.P. (21), polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 10 Aralık gecesi merkez Sur ilçesinde eski Mardin yolunda meydana geldi. Evinde oturan Hilmi P., şizofreni hastası olduğu iddia edilen kardeşi M.P. tarafından tabancayla vuruldu. M.P. ardından, silah sesleri üzerine odaya giren yengesi R.P.\'yi de tabancayla vurularak yaralandı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hilmi P. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan R.P. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, evde yaptığı incelemenin ardından, kaçan M.P.\'yi olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyette sorguya alındı.



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