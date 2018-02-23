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Ağabeyini öldüren sanığa, ömür boyu hapis cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da birlikte inşaatlarda boyacılık yaptığı ağabeyi Adem Yalçın'ı (45), çıkan tartışmada başına tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Mihdi Yalçın (28), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

23 Şubat 2018 14:36

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da birlikte inşaatlarda boyacılık yaptığı ağabeyi Adem Yalçın\'ı (45), çıkan tartışmada başına tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Mihdi Yalçın (28), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ağabeyini öldürme kastının olmadığını belirten Yalçın, \'Ağabeyim bana küfretti. Beni dövünce bu olay meydana geldi. Silahı elimden alabilseydi, ağabeyim beni öldürecekti\'\' dedi.
Olay, 15 Ekim 2016 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Maden Teknik Arama Müdürlüğü önündeki caddede meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Mehmet Mihdi Yalçın ve ağabeyi Adem Yalçın, işe gitmek üzere sabah evden çıktı. Adem Yalçın, 42 DBL 47 plakalı minibüsüyle hareket halindeyken kardeşi Mehmet Mihdi Yalçın ile aralarında tartışma çıktı. Mehmet Mihdi Yalçın, ağabeyini tabancayla başından vurarak yaraladı. Adem Yalçın, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde hayatını kaybetti. Yaya olarak kaçan Mehmet Mihdi Yalçın da kısa sürede yakalandı.
ORTAKLIK İSTEDİĞİNİ REDDETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Gözaltına alınan Mehmet Mihdi Yalçın, polise verdiği ifadesinde ağabeyi Adem Yalçın ile birlikte ortak olarak inşaatlarda boyacılık yaptığını söyledi. Ortaklıktan ayrılmak istediğini belirten, kazandıkları paranın hepsini ağabeyinin aldığını ileri süren Yalçın\'ın, ifadesinde  şunları ileri sürdü:
\'\'Ağabeyim kazandığı parayı hep kendisine alıyordu. Benim ev ihtiyacımı ve kiramı ödemek dışında paraları hep kendi aldı. Ben de ayrılıp kendi işimi yapmak istedim. 5 gün önce, ağabeyime ortaklıktan ayrılıp, kendim çalışacağımı söyledim. Ağabeyim \'bakarız deyip\' geçiştirdi. Dün de amca çocuklarıyla birlikte çalışmak için inşaata gitmek için Otogar Kavşağı\'nda buluştuk. Sonra ağabeyim Adem\'in kullandığı minibüsle, inşaata gitmek üzere yola çıktı. Yolda tekrar ortaklıktan ayrılacağımı söyledim ve arabadan inmek istedim. Ağabeyimle yine kabul etmedi ve tartışmaya başladık. Sonra minibüsü durdurdu. Arkasına dönüp, bana vurmaya başladı. Ben de yanımdaki tabancayla ateş ettim.\"
Mehmet Mihdi Yalçın, olayda kullandığı kurusıkıdan dönüştürülen tabancayı da internetten bakarak tornavidayla namlusunu açtığını ve mermisini de bilyeyle güçlendirdiğini söyledi. Yalçın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 \'SİLAHI BENİM ELİMDEN ALABİLSEYDİ, BENİ ÖLDÜRECEKTİ\'
Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürme\' suçundan yargılanan Mehmet Mihdi Yalçın, son kez hakim karşısına çıktı. Yalçın savunmasında,  \'\'Benim öldürme kastım yoktu. Ben eve gidecektim. Ağabeyim bana küfretti. Beni dövünce bu olay meydana geldi. Silahı elimden alabilseydi, ağabeyim beni öldürecekti.\'\' dedi. 
Mahkeme heyeti, Mehmet Mihdi Yalçın\'ı, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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