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Ağabeyini bıçakla yaraladı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, M

12 Aralık 2017 20:50

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, M.E. caddede tartıştığı ağabeyi H.E.\'yi bıçakla yaraladı.
Olay, öğleden sonra, Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. M.E. ile ağabeyi H.E., caddede bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.E., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak ağabeyi H.E.\'yi bıçakladı. M.E. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
M.E., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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