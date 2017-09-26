Ağabeyini bacağından vurdu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde Sinan S. ağabeyi Bayram S.\'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi’nde meydana geldi. Hurdacılık yapan iki kardeş arasında iş yerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sinan S. tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile ateş ederek ağabeyi Bayram S.\'yi bacağından vurdu. Sinan S. olay yerinden kaçarken, yaralanan ağabeyi ise yakınları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.