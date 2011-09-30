Ağabey Yazıcıoğlu: Suikast demeye dilimiz varmıyor!

T24- Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 89 yaşındaki annesi Fidan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve ablası Maviş Ocak, kazanın üzerindeki sır perdesinin kaldırılarak olayın aydınlatılmasını istiyor.



Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile ablası Maviş Ocak, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki son gelişmeleri AA'ya değerlendirdi. Maviş Ocak'ın Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesindeki evinin bahçesinde gerçekleşen röportajda, aile bireyleri kazanın üzerindeki sır perdesinin kaldırılarak olayın bir an önce aydınlatılmasını istediklerini belirtti. Aile bireyleri, Türk adaletine güvendiklerini ifade etti.



Gözyaşları arasında konuşan 89 yaşındaki acılı anne Fidan Yazıcıoğlu, ''Ne diyeyim, yavruma bunu yapanları bulun, bulunsunlar, koca devlet...'' ifadelerini kullandı.



Kaza günü yaşadıklarını anlatan anne Yazıcıoğlu, olayı duyar duymaz tedirginlik yaşandığını söyledi. Olay günü üzülmemesi, kendisi ile aile bireylerinin Kahramanmaraş'taki araziye gitmemesi için, oğlunun bulunduğu ve Kayseri'de hastanede olduğu yönünde telefonla bilgiler verildiğini belirten Yazıcıoğlu, ''Halbuki hiçbir şey yok'' diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Ağabey Yusuf Yazıcıoğlu ise ''Bu kaza olduktan sonra bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Meclis araştırmasında üç kişilik bir heyet yaptılar, bu üç kişilik heyette uzmanı olmayan, bu işlerde alakası olmayan, bir tecrübesi olmayan heyet kuruldu. Bu üç kişilik heyetin yapmış olduğu araştırmadan hiçbir netice alamadık ve ilk önce söyledik ki bu araştırmadan hiçbir netice çıkmayacak'' diye konuştu.



Kaza sonrasındaki süreçte devletten bu olayı aydınlatmasını istediklerini anlatan Yusuf Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:



''Bu araştırma heyeti bu işin içerisinden çıkamayacak, çıkmaz da. O günkü şartlarda emniyet müdürünün, Vali'nin soruşturulması için hiçbir izin verilmedi. Bizim yaptığımız ısrarlarda da bunların araştırılması için izin çıkmadı. Ve ondan sonra Cumhurbaşkanı'na gittik, Cumhurbaşkanı sağ olsun, teşekkür ederim Cumhurbaşkanına. Bizi karşıladı, oturduk, kendisiyle oturduktan sonra 'adalet istiyorum, adalet' dedim. Sayın Cumhurbaşkanına, bu işin aydınlatılması için 'adalet istiyorum' dedim, iyi karşıladı ve Cumhurbaşkanı bir devlet araştırma komisyonu kurdu. Bu devlet araştırma komisyonuna teşekkür ediyorum, iyi neticeler çıktı, elde edildi.''



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları sonrası soruşturmada yeni gelişmeler yaşandığını ifade eden ağabey Yazıcıoğlu, Gül'ün açıklamaları sonrası bu işin meydana çıktığını belirterek, ''Bir bant meselesi var, görüntüleriyle, şunuyla, bunuyla. Ve ondan sonra gelişmeler birbiri ardına gelmeye başladı. Biz gittik, savcı beyle bir toplantı yaptık, görüştük. Savcı beye sıkıntılarımızı anlattık. Davanın ağır gittiği şeklinde anlattık. Sayın savcı bey de bize, 'bana geleli 6 ay oldu' dedi. '6 ay içerisinde ancak bu kadar yapabildik, daha hala ifadesini almadığımız kişiler var, devam ediyor' dedi'' diye konuştu.





'Suikast demeye dilimiz varmıyor'





Görüştüğü savcının, Malatya Özel Yetkili Savcısı olduğunu belirten Yazıcıoğlu, savcının soruşturmaların devam ettiğini, bilgiler geldiğini söylediğini ifade ederek, ''Onun üzerine biz işte Türk adaletine güveniyoruz, 'hayırlı sonuç çıkar' diyoruz'' dedi.



Bu sırada araya giren abla Maviş Ocak, ''Bundan sonra hayırlı da olsa, hayırsız da olsa gelecek değil ya...'' ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden ağabey Yazıcıoğlu, ''Biz buna kaza da demiyoruz, suikast de demiyoruz, suikast demeye dilimiz de varmıyor. Fakat şöyle kamuoyuna çık, kimle karşılaşsan, 'suikast' diyor. 'Bu iş suikast' diyor, bu çok önemli bir şey. Onun için, bu 6 cenazenin açığa çıkmasında çok vebal altında kalıyor devletimiz. Hem devlet kendini kurtarmış olacak, hem de milletin kafalarındaki şüpheleri kaldırmış olacak. Türk adaletine güveniyoruz, savcılarımıza, hakimlerimize...Suçlular adalet önünde hesap verecek diyorum, suçluysa da, suçsuzsa da'' dedi.

Abla Maviş Ocak da ilk etapta olayı kaza olarak değerlendirdiklerini, ancak son gelişmelerin ardından suikast olduğu yönünde kanaatlerinin oluştuğunu belirtti.



Son gelişmeler sonrası ortaya çıkanları kafalarında canlandırdıkça şüphelerinin daha fazla arttığını belirten Ocak, ''Bu açığa çıkmazsa devamlı bu şüphelerimiz, yani suikast olduğunun inancında olacak'' dedi.



Cumhurbaşkanı Gül'ün kendileriyle telefonda görüştüğünü anlatan Ocak, Gül'e ''Size güveniyoruz, sizin eliniz kolunuz uzun, siz yaparsanız, bizim hiçbir şeye kudretimiz yetmiyor'' dediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür eden Ocak, olayın aydınlatılmasını istedi.

