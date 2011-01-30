Ağabey kardeşi için sağlığından vazgeçti

T24 - Gaziantep’te, karaciğer yetmezliği rahatsızlıkları olan ve organ bekleyen 7 yaşındaki Esengül ve 9 yaşındaki Osman Korkmaz kardeşler için bir organ bulundu. Doktorlar ve aile ikilem yaşarken, "Ben dayanırım. Organı kardeşime verin" diyen Osman Korkmaz’ın fedakarlığı, karar vermeyi kolaylaştırdı.





22 Ocak 2011’de Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde zatürree hastalığı yüzünden beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki Uğur Berat Zorlu’nun organları ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlardan karaciğer, ambulans uçakla getirildiği Gaziantep’te doğuştan karaciğer yetmezliği olan 7 yaşındaki Esengül ya da ağabeyi 10 yaşındaki Osman’a nakledilmesi için doktorlar seferber oldu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ünal Aydın ve Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Şamil Hızlı ile ekibi tarafından gerçekleştirilecek nakil öncesi yıllardır doku uyumu sağlanan ve organ bekleyen iki kardeş arasında seçim yapmaya hazırlanırken, ağabey Osman’ın "Ben dayanırım, organı kardeşime takın" demesi herkesi duygulandırdı.



En fedakar ağabey

Organ hakkını kardeşine vererek büyük bir fedakarlık örneği gösteren Osman’ı anne 32 yaşındaki Yıldız Korkmaz ile işsiz baba 32 yaşındaki Mehmet Korkmaz teselli ederken, yapılan başarılı bir operasyonla karaciğer Esengül’e nakledildi. Kısa sürede sağlığına kavuşan Esengül Korkmaz da bu fedakarlığından dolayı ağabeyi Osman’ı öpüp teşekkür etti. Kardeşinin iyileşmesine sevindiğini belirten Osman, "Bana da organ bulunmasını istiyorum. Kardeşim iyileşti, bende iyileşmek arkadaşlarımla koşup oyun oynamak istiyorum" dedi. Çevredekilere gülücükler saçan Esengül ise "Ben iyileştim ağabeyimin hakkını aldım, onun da iyileşmesini istiyorum. Ben büyüyünce doktor olacağım" diye konuştu.



2 çocukları karaciğer yetmezliğinden öldü

Akraba evliliği sonucu karaciğer yetmezliği olan 1 yaşındaki kızları Fatma’yı 2000 yılında ve 1.5 yaşındaki oğulları Yasin’i ise 2002 yılında kaybeden Yıldız- Mehmet Korkmaz çifti, şimdi Osman için bağışlanacak organı bekliyor. Anne Yıldız Korkmaz, kızının sağlığına kavuşması nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Organ bağışlayanlardan ve doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çocuğumun kurtulacağına inanmıyordum. Osman kendi hakkını kardeşine verince bir yandan sevindim, bir yandan üzüldüm. İkisi de benim çocuğum. Vatandaşlarımızın da organ bağışında bulunmalarını istiyorum" dedi. Baba Mehmet Korkmaz ise duygularını şöyle dile getirdi:

"İlk organ bulunduğunda iki çocuğumuz arasında seçim yapmak zorundaydık. Osman bunu anlayınca kardeşine sırasını verdi. Gelecek bir organ bağışıyla onun da kurtulmasını istiyorum. Vatandaşlarımızdan organ bağışlasınlar ve kesinlikle akraba evliliği yapmasınlar. Bu nakilde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Bu ağıta kulak verin

Nakili gerçekleştiren Doç. Dr. Ünal Aydın, organ bağışına ihtiyaçları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu çocuklarımız organ bağışı ihtiyacımızın bir örneği. İki çocuğumuz da organ bekliyordu. Fakat bir tek organ buladildik. Ankara’dan gelen organ iki çocuğumuza da uygundu. Ağabey büyük fedakarlık yaptı. ’Ben dayanabilirim, önce kardeşime takın’ dedi. Fakat can kıymetli. Esengül’ü ameliyata götürürken, Osman, ’Beni de iyileştirin’ diye ağlamaya başladı. Bu ağıta bütün halkımızın kulak vermesi gerekiyor. O yaştaki çocuktan o duyarlılığı gördüğümde benim de gözlerim yaşardı. Bu önemli bir olay. Bu duyarlılığı, bu hissi ben ameliyatı yapacak doktor olarak hissediyorsam vatandaşların da bunu bir şekilde algılamasını ve bize destek vermesini istiyoruz. Lütfen organ bağışı daha fazla yapılsın ve Osman gibi bekleyen çocuklarımız organa ve sağlıklarına kavuşsun. Özellikle son dönemde bölgede çok fazla çocuk nakil ihtiyacı olan hasta olduğunu biliyoruz. Çocuk nakillerine de ağırlığımızı vermeye başladık. Yakın gelecekte ümit ediyorum ki aynı zamanda çocuk doktoru olan rektörümüzün de desteğiyle biz bölgede tüm çocuk hastaların ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olacağız."



