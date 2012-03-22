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Ağa kızına görkemli kına

Halis Toprak'ın en küçük kızı Mine'nin kına gecesi için 'Nomads' kapatıldı. 110 kadın davetli, tepsilerde servis edilen kebapları yiyip dansözlerle göbek attı!

22 Mart 2012 09:24

T24- Halis Toprak'ın en küçük kızı Mine'nin kına gecesi için Nomads isimli mekan kapatıldı. 110 kadın davetli, tepsilerde servis edilen kebapları yiyip dansözlerle göbek attı!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Boğaz'da felekten bir gece! Ünlü işadamı Halis Toprak'ın sekiz kızından en küçüğü olan Mine Toprak, 30 Mart'ta Hakan Ekmekçi ile evleniyor. Kına gecesi için sosyetenin gözde eğlence mekanı olan Boğaz kıyısındaki Nomads kapatıldı.

Gelin ve damat tarafından 110 davetlinin katıldığı kına gecesi, Binbir Gece Masalları'nı aratmadı. Dansözlerin muhteşem dans gösterisiyle eğlenen davetliler, davul şovla coştu. Geline, Diyarbakır yöresinin adetlerine uygun şekilde türkülerle kına yakıldı.

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