Ağa Han ödüllü ünlü mimar Cansever veda etti

Türkiye'nin önde gelen mimarlarından, Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi Turgut Cansever İstanbul'da vefat etti.



Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Turgut Cansever, 89 yaşında İstanbul'da vefat etti. Kadıköy Çiftehavuzlar'daki evinde öğle saatlerinde vefat eden Cansever'in damadı mimar Mehmet Öğün, kayınpederi Turgut Cansever'in beslenme bozukluğu ve yatağa bağlı kılan addison hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğünü bildirdi.



Mehmet Öğün, 2000 yılından beri kalp pili takılı kayınpederi Cansever'in, geçen Temmuz ayından itibaren yatağa bağlı hale geldiğini ve bütün sorunlarının beslenme bozukluğundan kaynaklandığını söyledi. Öğün, evinde tedavi gören Cansever'in başında 24 saat nöbet tutan sağlık ekibinin bulunduğunu ve doktor talimatıyla hareket edildiğini sözlerine ekledi.



Turgut Cansever'in cenazesinin, yarın Fatih Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, eserleriyle Türk mimarisini zenginleştiren ve kültür mirasına kalıcı değerler ekleyen Turgut Cansever'in, arkasında bıraktıklarıyla genç mimarlara ve şehir plancılarına her zaman ilham kaynağı olmaya devam edeceğini bildirdi.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, Turgut Cansever'in vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.



Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Cansever'in vefatını teessürle öğrendiğini belirten Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



''Cansever, sadece mimar değil düşünce ve eylem adamı olarak da kültür ve sanat hayatımızda önemli izler bırakmış, bir çok sosyal projeye öncülük etmiş, önemli katkılarda bulunmuştur.



Yoğun çalışma hayatı boyunca sayısız başarıya imza atan, yeri kolay kolay doldurulamayacak olan değerli mimar, düşünce ve eylem adamı Turgut Cansever'i her zaman saygıyla ve takdirle hatırlayacağız."



TBMM Başkanı Köksal Toptan da yayınladığı taziye mesajında, Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Turgut Cansever'in vefatının, ''Türk mimarlığı açısından önemli bir kayıp olduğunu'' bildirdi.



Ağa Han ödüllü mimar



Turgut Cansever, 1920 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde okuyan Cansever, 1951'de mimarlık bürosu kurdu.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden sanat tarihi doktoru ve doçent unvanını alan Cansever, 1959-60 yılında, kuruluşunda bulunduğu Marmara Bölgesi Planlama Teşkilatı Başkanlığı ve 1961'de İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Cansever, 1974-75'te Dünya Bankası İstanbul Metropol Planlama Projesi'ne başkanlık yaptı.



1974-1976 arasında Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği yapan Cansever, 1975-1980 arasında İstanbul Belediyesinde, 1979'da Ankara Belediyesi metropol planlama, yeni yerleşmeler, kent merkezleri ve koruma danışmanlığı görevlerinde bulundu.



Turgut Cansever'in yayımlanmış kitapları arasında ''Şehir ve Mimari'', ''Ev ve Şehir'', ''Kubbeyi Yere Koymamak'', ''Şehir ve Mimari Üzerine Düşünceler'' ve ''İstanbul'u Anlamak'' bulunuyor.



Bol ödüllü



2008 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında mimari dalında büyük ödüle, 2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne ve 2005'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce mimarlık dalında Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Cansever, 1999 Marmara depreminin ardından ''İstanbul Deprem Çalışma Grubu''nu oluşturmuş ve ''Depreme Karşı Yeni Şehir Üretimi Projesi''ni hayata geçirmişti.



Cansever, Aga Han Mimarlık Ödülü'nü de 3 kez almıştı. Bir mimar hakkında arşiv değerinde belgelere dayanılarak hazırlanan ilk sergi olan ''Turgut Cansever: Mimar ve Düşünce Adamı'' başlıklı sergi, 2007 yılında İstanbul'da açılmıştı. (AA)