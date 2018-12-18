A&G Araştırma Şirketi: Türkiye'yi enterasan bir seçim bekliyor, kazanan yüzde 48 ile kazanacak

A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, yerel seçime dair yaptıkları son anketin sonuçlarını değerlendirdi. Kazananın yüzde 47-48'lik bir oy oranıyla belirleneceğini söyleyen Gür, "Türkiye'yi enterasan bir seçim bekliyor" dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan '7. Gün' programında Pınar Işık Ardor'un konuğu olan A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi enterasan bir seçim beklediğini vurgulayan Adil Gür, "Kazanan yüzde 47-48 ile kazanacak, kaybeden de yüzde 46-47 ile kaybedeceği bir seçim akşamı yaşayacağız. Büyükşehirlerde yarım ve bir puanla seçim sonuçlarının değiştiğine şahit olacağız" şeklinde konuştu.

Yaptıkları son anketin sonuçlarını da canlı yayında paylaşan Gür, "İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığı kesin ve beklenti yüksek. İstanbul, Türkiye'nin en muhafazakar şehri ve her yıl biraz daha muhafazakarlaşıyor. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın kazanma olasılığı çok güçleniyor. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adı ön planda ve kuvvetle muhtemel de aday ancak o İstanbullular tarafından tanınmayan bir isim. Muharrem İnce'nin adaylığının yeniden gündeme geleceği kanaatinde değilim. Nitekim Sayın İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sonrasını çok kötü yönetti" şeklinde konuştu.

Özhaseki önde

Ankara'da yarışın heyecanlı olacağını belirten Gür, anket sonuçlarına göre Mehmet Özhaseki'nin de Ankara'da önde gözüktüğünü dile getirdi.