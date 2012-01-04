-Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası AFYONKARAHİSAR (A.A) - 04.01.2012 - Afyonkarahisar'da sis ve buzlanma nedeniyle 15 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 17. kilometresinde sis ve buzlanma nedeniyle iki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trafiğe kapanan karayolunda seyreden, çoğu kamyon olmak üzere 13 araç da kazaya karıştı. Kaza sonrası bazı araçlar kaza yerinden ayrıldı, kamyonlar için bölgeye çekiciler çağrıldı. Ulaşımın yaklaşık 2 saat kontrollü sağlandığı karayolu, araçların çekilmesinin ardından trafiğe yeniden açıldı. Kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.