Afyonkarahisar'da zincirleme TIR kazası: 3 ölü (3)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa İlçesi\'nde 3 TIR\'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 3 sürücünün kimlikleri ve kazanın oluş şekli belli oldu. İsmail Sever yönetimindeki 42 VD 774 plakalı kömür yüklü TIR\'ın, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktığı, önce refüje ardından karşı yola geçerek İsmail Sever yönetimindeki 34 EB 5318 plakalı TIR ile Ali Albayrak yönetimindeki 34 JC 9989 plakalı TIR\'la çarpıştığı belirtildi. Kazada sürücüler İsmail Sever, Semih Demir ve Ali Albayrak öldü.

