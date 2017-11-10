T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

10 Kasım 2017 19:35

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüt faaliyetlerine katıldıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorguları için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis, adreslerinde bulunmayan 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sait KARADUMANAFYONKARAHİSAR DHAAFYONKARAHİSAR FETÖPDYAfyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüAfyonkarahisar Devlet HastanesiEmniyet MüdürlüğüPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24