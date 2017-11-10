Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüt faaliyetlerine katıldıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorguları için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis, adreslerinde bulunmayan 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.