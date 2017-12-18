Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlama davasına devam edildi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da 5 yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasına ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmada mütalaa veren savcının 2 sanığın tutuklanma talebini, mahkeme heyeti reddetti.

Afyonkarahisar\'da 5 Eylül 2012 tarihinde 25 askerin şehit olduğu, 8\'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından, Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülen davanın duruşmasına devam edildi. İkinci duruşmada, tutuksuz sanıklar dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran, eski Üsteğmen Tuncay Aydın, Afyonkarahisar 500\'üncü İstihkâm Ana Depo Komutanlığı 4\'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay, şehit aileleri ve yakınlarıyla avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaa veren savcı, \'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma\' suçlamasıyla dava dosyasına giren 3 bilirkişi raporu ile olayla ilgili kriminal raporları okuyarak, sanıklardan Ali Duran ve Tuncay Aydın\'ın \'bilinçli taksir\' suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Patlamada şehit olan Tolga Taştan\'ın babası Ali Taştan, duruşma sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Mahkeme kararını beğenmediklerini söyleyen Taştan, \"Emekli Albay Veysel Özbay\'ın da cezalandırılmasını istiyoruz\" dedi. 5 yıldır sonuçlanmayan mahkemenin kendilerini bir kez daha üzdüğünü aktaran Ali Taştan, \"Bir şehit babası olarak huzurlu değilim. Patlayan mühimmatı 26 ton olarak biliyordum. Bugün mahkemede 112 ton olduğunu öğrendim. \'Çocuklarımız niye gitti, ne oldu?\' diye sorduğumuzda, hiçbir cevap alamadık. Mahkeme ertelendi. O tarihte de bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Savcının mütalaasından anlaşıldığı üzere tutuksuz sanıklara 3 ile 10 yıl arası ceza verilecek. Tutuksuz sanıklara verilecek ceza şehit ailelerini teselli etmeyecek. 5 yıldır mahkemelerde koşturuyorum. \'Evlatlarımız ne oldu?\' diye sormaya devam ediyorum\" diye konuştu.