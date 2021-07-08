Afyonkarahisar Kent Konseyi’nin logosundan Atatürk silüetinin çıkarılmasına tepkiler sürüyor; Uysal: Düzeltecekler

Afyonkarahisar Kent Konseyi’nin logosundan Atatürk silüetinin çıkarılmasının doğurduğu tartışma büyüyor. Fox TV Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan ve aynı zamanda Afyonkarahisar Milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Kent Konseyi’nin, logosundan Atatürk siluetini çıkarmasına tepki gösterdi. Uysal, şunları söyledi:

“Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı keyfi bir şekilde Atatürk’ü konsey logosundan çıkartmış. ‘Kurtuluş Savaşı için ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen Kadir Mısıroğlu vardı. Herhalde onların hezeyanlarından beslenmişler. Bir devlet, bir millet olur mu ki, kendi değerlerini, kendi kurucularını, kendi kahramanlarını bu derece örselesin. Hurafeden safsatan ibaret bir tarih şuuru olanlar bu densizliği yaparlar. Öyle bir densizlik var ortada. Belediye başkanının bu densizliğe müdahale etmesini istedik. Düzeltecekler. Bir yanda bu uygulamayı yapan Afyonkarahisar Kent Konseyi var, diğer tarafta da katılımcılığı çoğulculuğu ortaya koyan Ankara Kent Konseyimiz’in örnek tutumu var…”

Ne olmuştu?

Afyonkarahisar’da AKP’li belediyeye bağlı Kent Konseyi’nin logosunda kentin simgesi olarak kabul edilen, Atatürk’ün Kocatepe’de çekildiği fotoğraf kaldırıldı, yerine Paşa Cami’nin fotoğrafı yerleştirildi.