Afyon'daki patlama için toplam 66 yıl hapis talebi

Askeri Savcılık, Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili olarak 3 subay için toplam 66 yıl hapis cezası istedi.

Eskişehir 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı, Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın sorumlusu oldukları öne sürülen üç subay hakkında ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 22’şer yıl 6’şar ay hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Afyonkarahisar’da 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu askeri mühimmat deposundaki patlamayla ilgili olarak Eskişehir 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. 4 askeri savcı tarafından hazırlandığı belirtilen iddianamede, tutuksuz 3 sanık olay tarihinde 500’üncü İstikam Ana Depo Komutanlığı 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Veysel Özbay, Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ve Üsteğmen Tarık Aydın hakkında ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 22’şer yıl 6’şar ay hapis cezası talep edildi.



Terör bulgusu yok



İddianamede, patlama olayından herhangi bir terör ya da sabotaj bulgusuna rastlanılmadığı belirtildi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde Eskişehir’deki 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı’ndaki Askeri Mahkeme’de yargınlanmaya başlanacak.