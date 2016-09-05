Afyon'daki cephanelik patlamasında 'FETÖ' izi araştırılması istendi

Afyonkarahisar'da 4 yıl önce şehit uzman çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın yıl dönümü dolayısıyla, kışla önünde anma töreni düzenlendi. Şehit aileleri adına konuşan Ali Taştan, 25 şehit verilen patlamada 'FETÖ' izi olup olmadığının araştırılmasını istedi.

DHA’da yer alan habere göre, Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı 41'inci Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamanın yıl dönümü dolayısıyla, kışla önünde anma töreni düzenlendi. Törene, 5 Eylül 2012'deki patlamada şehit olan askerlerin ailelerinin yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, CHP Milletvekili Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Belediye Başkanı AKP’li Burhanettin Çoban, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.



Davaya bakanlar görevden uzaklaştırıldı



Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yemek, su ve lokum ikram edilen törende, şehit aileleri adına konuşan Şehit Onbaşı Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada FETÖ izinin araştırılmasını istedi. Taştan, şöyle konuştu:



"15 Temmuz gecesi ve daha sonra yaşamış olduğumuz haince, kahpece, alçakça davranış sergileyen, asker kıyafeti giymiş FETÖ üyeleri veya itlerinin, alçak yüzlerini göstererek kendi vatandaşı üzerine mermi yağdıracak kadar gözlerinin döndüğünü gördük. Bu ve benzer zihniyette olanlar tarafından da bizlerin çiçekleri kurutuldu. Bu zihniyette olanlar, kendilerinden olmayanları asla içlerinde barındırmaz. Bu düşüncelerden yola çıkarak 25 şehidimizin komutanları, hakimleri ve savcıları görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu durumlar aynı zihniyette olanlar tarafından yapıldı ise araştırılarak ortaya çıkartılmalı ve şehit ailelerinin gönlüne bir nebze de olsa su serpilmelidir."

Anma töreni, şehit 25 asker için dua okunmasının ardından sona erdi.