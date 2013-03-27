Afyon'da 'içki yasağı' mahkemeden döndü



Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nın, 27 Nisan 2012 tarihli, kentte içki satışını ve tüketimini yasaklayan kararının iptali için Afyon İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı ve 'yasak' iptal edildi.

Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 27 Nisan 2012’de aldığı kararla kentte içki satışını ve tüketimini yasaklamış, gerekçe olarak da ‘kamu esenliği’ ve ‘trafik kazalarının azaltılması’nı göstermişti. Kararın iptali için Afyon İdare Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı ve ‘yasak’ iptal edildi.

Afyonkarahisar Valiliği’nin kararıyla, 'il sınırları içinde kamuya açık tüm alanlarda içki içilmesi süresiz olarak yasaklanmıştı'.

‘Suç teşkil etmiyor'

Sözcü gazetesinin haberine göre mahkeme, valiliğin trafik kazalarıyla ilgili öne sürdüğü gerekçe için, “Trafik kanunlarında, alkollü araç kullananlara ne tür işlemler yapılacağı belirlenmiştir. Denetim yetkisi bulunan valilik, yasal dayanağı ve yetkisi olmadan yasaklama kararı almıştır. Açık alanda içki içilmesinin yasaklanması, Anayasa’daki kişi hak ve özgürlüklerinin özüne müdahale niteliğindedir. Yasak konunun mevzuatta suç teşkil etmediği halde idari kararla kabahatler kanunu kapsamında müeyyide getirildiğinden, tüm bu yönleri ile anılan bu düzenlemenin yasal dayanaktan yoksun olduğu sonucuna varılmıştır” yorumunu yaptı.

27 Nisan’da Valilik genelgesiyle Afyon’da başlayan yasak; ardından Isparta, Kayseri, Şanlıurfa, Konya, Erzurum, Rize, Trabzon, Balıkesir ve Bilecik illerinde de uygulanmıştı.