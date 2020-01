Afyon'da 'Haydi namaza' etkinliği; MEB, çocukların katılımını imza ile kontrol edecek!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmesi yerine sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi uyarısının ardından Afyonkarahisar’da müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü el ele vererek “Haydi Namaza” etkinliği düzenledi. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'in haberine göre, etkinlik kapsamında tüm çocuklar tatil boyunca her gün namaza götürülüyor. Çocukların din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından teşvik edilmesi isteyen Müftülük, çocukların tatilde camiye gidip gitmediğini imza karşılığında kontrol edecek.

Namaz Takip Çizelgesi

Müftülük kent genelinde görev yapan “din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri marifetiyle söz konusu yaş grubuna giren öğrencilere duyurulması”nı talep ederken İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar tüm okullara gönderdiği yazıda öğretmenlerin kampanyayı teşvik etmesi talimatını verdi. 4 Şubat’ta Merkez Uydukent Selçuklu Camisi’nde kampanyanın finalini yapmayı planlayan Müftülük, bu kapsamda her caminin çocuklara ödül temin etmesini ve her katılımcıya ödüller dağıtılması uyarısında bulunuldu. Müftülük ayrıca çocukların camiye gitmelerine ilişkin “Namaz Takip Çizelgesi” adındaki imza sirkülerinin çoğaltılarak dağıtılmasını Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden talep ederken, öğrencilerin cemaat ile katıldıkları her namazın ardından cami görevlilerinin imzalayacağı bu belgelerle takip edilmesini istedi.

Erkekler 3, kızlar 2 vakit

Afyon Müftüsü Şükrü Kabukçu, 7-15 yaş arası çocukların ara tatilde namaza alıştırılması için 3 Şubat’a kadar camilere yönlendirmesini il Milli Eğitim Müdürlüğü’nden talep etti. “Haydi Namaza” kampanyası kapsamında sabah namazından başlayarak erkek çocukların en az 3, kızların da en az 2 vakit cami cemaatiyle namaz kılması planlandı.