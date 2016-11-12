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15 Temmuz Darbe Girişimi

Afyon'da 11 iş adamına 'FETÖ' tutuklaması

7 Kasım'da gözaltına alınan 34 şüpheliden dün işlemleri tamamlanan 13'ü adliyeye sevk edildi

12 Kasım 2016 21:19

Afyonkarahisar'da başlatılan 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında 'örgüte üye oldukları' iddiasıyla 7 Kasım'da gözaltına alınan 34 şüpheliden dün işlemleri tamamlanan 13'ü adliyeye sevk edildi. Tamamı iş adamı 11kişi tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin cep telefonlarında örgütün şifreli mesajlaşma programlardan birinin yüklü olduğu belirlendi. 

Daha önce adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 11'inin ise halen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

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