Afyon, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) - Şifalı kaplıcaları ve termal suyuyla öne çıkan Afyonkarahisar, motor sporlarının en gözde organizasyonu Dünya Motokros Şampiyonası\'na hazırlanıyor. Toplam 180 ülkenin yakından takip ettiği Dünya Motokros Şampiyonası, 80 ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Afyon Motor Sporları Merkezi\'nde 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde ilk kez yapılacak organizasyon için kalıcı tesislerin inşaatı sürüyor. Çok amaçlı yönetim binası ve seyir kulesi inşaatlarının devam ettiği Afyon Motor Sporları Merkezi, çocukların ve gençlerin yarış eğitimi almasına ve antrenman yapmasına olanak sağlayacak.

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