Afşin'deki Çöllolar madeni kapatıldı

T24 - Toprak altında kalan dokuz işçiye halen ulaşılamayan Afşin Elbistan’daki Çöllolar maden sahasındaki tüm faaliyetler Çalışma Bakanlığı tarafından süresiz durduruldu. "Sahada hayati tehlike devam ediyor" gerekçe gösterildi.





Afşin Elbistan’da bulunan Ciner Holding’e ait Çöllolar kömür havzasında, 11 işçinin hayatını kaybettiği 6 ve 10 şubat tarihlerinde yaşanan iki ayrı göçükten bir ay sonra devlet harekete geçti. Göçük altında kalan dokuz işçiye halen ulaşılamazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, müfettişlerin raporu doğrultusunda maden sahasının faaliyetlerini süresiz durdurdu. Madeni işleten Turgay Ciner’e ait firmaya da gerekçe olarak “İş güvenliğinin olmaması ve hayati tehlikenin devam etmesi” bildirildi.



Devlet büyük hata yapıyor

Karara ilişkin ilk yorum ise Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun’dan geldi. Torun, bu kararı kendilerinin de duyduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

Eğer bu iddialar doğru ise daha büyük yanlış yapılıyor demektir. Sözleşmenin iptal ile buradaki olumsuzlukları devlet satın alıyor. 50 milyon metreküp toprağı devlet kaldıracak, içeriğini bilmiyoruz ama sözleşmeden doğan sorumluluk ve mali yükümlülükleri devlet üstlenecek demektir. Sözleşme hangi şartlarda iptal edilir bilemiyoruz. Yazılı olarak sözleşmeyi istedik. Gelecek yanıta göre bir değerlendirme yapabiliriz.

Afşin Elbistan Termik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşılayan Çöllolar Kömür havzasındaki iki ayrı göçüğü Taraf gazetesi “Afşin göçüğü taammüden” ve “İşte göçüğün belgeleri” manşetleriyle duyurmuştu. Haberlerde göçükten yaklaşık bir yıl önce çatlak saptandığına ve heyelan tehlikesinin bulunduğuna dair belgeler de yer almıştı. Afşin Elbistan’daki Ciner Grubu’na ait A ve B santrallerinin kurulu gücü 2 bin 749 megawat. Santrallerde yakıt olarak EÜAŞ’a ait sahalardan çıkarılan linyit kömürü kullanılıyor. Heyelanın yaşandığı Çöllolar sahası, EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşılıyor. Santralin yıllık 17 milyon ton kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla EÜAŞ ihaleye çıktı ve 4 Şubat 2007’de imzalanan sözleşme ile sahanın işletimi 25 yıllığına Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm A.Ş.’ye verildi.