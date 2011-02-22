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Ekonomi

Afşin-Elbistan Termik Santrali kömürsüz kaldı

Kömürsüz kalan Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür tedariki için çalışmalar sürüyor.

22 Şubat 2011 02:00

T24 - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Çöllolar açık kömür üretim sahasında yaşanan heyelan nedeniyle kömürsüz kalan Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür tedariki için çalışmalar sürüyor.

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürü Süha Dinç, yaptığı açıklamada, 1 kişinin ölümü, 9 kişinin de kaybolmasıyla sonuçlanan 10 Şubattaki heyelan sonrasında, Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür tedarik edilen sahanın üretime kapatıldığını hatırlattı.

Çöllolar kömür sahasının üretime kapatılmasının ardından santralin kömür ihtiyacını kendilerinin karşılamaya karar verdiklerini kaydeden Dinç, “Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür tedarik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için Kışlaköy açık kömür üretim sahasında çalışmalara başladık” dedi.

Dinç, ilk olarak atıl haldeki kömür sevk bantlarını onarmaya başladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Pasif durumda olan bant yolunun tekrar aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda kamyonlarla kömür nakli için yol açma çalışmaları yapıyoruz. Çöllolar açık kömür sahasından santrale ilk kömür 2009 yılının Ağustos ayında verildi. Daha önce yaklaşık 4 yıl boyunca santralin kömürünü biz karşılamıştık. Santralin kömür ihtiyacı 2009 yılından bu yana Park Teknik şirketinin heyelan yaşanan Çöllolar açık kömür sahasında gerçekleştirdiği üretimle karşılanıyordu.

Afşin-Elbistan B Termik Santralinde elektrik üretimi halen stok sahasındaki kömürle bir ünitede sürdürülüyor. İnşallah bir haftaya kadar santrale sürekli olarak kömür tedarik etmeye başlayacağız. Bunun için işçiye ihtiyacımız var ve genel müdürlüğümüze bu ihtiyacımızı bildirdik.”


Santralle ilgili teknik veriler

Ünite sayısı  4
Ünite başına maksimum güç  344 MW 
Yakıt  Linyit 1.100 kcal/kg
Yakıt tüketimi/planlanan  18 milyon ton linyit/yıl
   
BUHAR VERİLERİ (yakıt yükü)  
Taze buhar  1.020 t/h, 535”C, 195 bar
Tekrar kızdırılmış buhar  920 t/h, 535”C, 40 bar
   
TÜRBİN  1 HP-türbin
  1 IP-türbin ve 1 çift girişli LP-türbin / 
   
JENERATÖR  3.000 rpm
  50 Hz frekans H2 – soğutma
   
ANA TRANSFORMATÖR  4 ünite her biri 400 MVA
  Üç faz için bir transformatör
   
ANA SU SOĞUTMA SİSTEMİ  4 soğutma kulesi, tabii sirkülasyonlu



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