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Yaşam

Afrodit heykel başı ortaya çıkarıldı DENİZLİ (A.A)

27 Eylül 2011 21:20

-Afrodit heykel başı ortaya çıkarıldı DENİZLİ (A.A) - 27.09.2011 - Denizli'de bulunan Laodikya Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında Anadolu'nun gerçek boyutlardaki ilk Afrodit heykel başı bulundu. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Laodikya Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını söyledi. Laodikya'da sürdürülen kazı çalışmalarının 2008 yılında Denizli Belediyesi'ne devredilmesinin ardından kazı ve restorasyonları yıl boyu kesintisiz sürdürdüklerini belirten Şimşek, ''Sürdürdüğümüz kazı çalışmalarında Anadolu'da normal boyutlarda tek olan aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in heykel başını bulduk. Heykel başı, yapım dönemi itibariyle dünyada bulunan 25 Afrodit heykelinin bir benzeri. Heykeli, Stadyum Caddesi'nde bulduk'' dedi. Heykelin M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında Bitinya Kralı Nikomedes tarafından o dönemin başkenti Nikomedia için yaptırıldığını ifade eden Şimşek, ''Heykel, ünlü heykeltıraş Daidolses tarafından yapılmış. Heykelin çömelmiş ve yıkanan bir Afrodit heykeli olduğunu düşünüyoruz. Roma döneminde yapılmış bu tür heykellerden bilinen 25 tane var. Bulunan bu eser de dönem itibariyle o eserlerden biri'' diye konuştu.

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