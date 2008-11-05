Afro-Amerikalılar için büyük bir gün

* ABD'de başkanlık seçiminin kaybeden ismi Cumhuriyetçi Partili John McCain, ABD'nin 44'üncü başkanı seçilen Demokrat Partili Barack Obama'yı "tarihe geçtiği için" kutladı ve bugünün, Afrika asıllı Amerikalılar için önemini takdir ettiğini söyledi.



* McCain, destekçilerine, "Çok gayret gösterdik. Bu başarısızlık benimdir. Sizin değildir. Sonuç farklı olsun dilerdim" dedi.



Phoenix'te kendisini destekleyenlere seslenen McCain, Obama'ya telefon ederek, kazandığı zafer için tebrik ettiğini belirtti. McCain, Obama'nın tarihi bir seçim çıkardığını ve Afrika asıllı Amerikalılar için bugünün büyük önem taşıdığını ifade etti. McCain, "Obama da, ben de ABD'nin fırsatlar önerdiğine inanıyoruz. Eski adaletsizliklerden bugünlere kolay gelmedik" dedi.



John McCain, ABD'nin eski başkanlarından Theodor Roosevelt'in, siyah lider Booker T. Washington'ı yemeğe davet etmesinin o dönemde bir skandal olarak algılandığını hatırlattı ve "O günler çok geride kaldı. O düşüncelere sahip insanlara bugünden daha iyi bir cevap olamaz. Obama, hem kendisi, için hem de ülke için çok büyük bir başarı kazandı. Kendisini tebrik ediyorum" diyekonuştu.



Ninesi bugünü göremedi



McCain, Obama'nın anneannesinin bugünü göremediğine üzüldüğünü belirterek taziyelerini de iletti. Obama ile arasında birçok konuda farklılıklar bulunduğuna işaret eden McCain, "Bu ülke zor bir zamandan geçiyor. Ben de Obama'ya bu zor zamanda yardımımı öneriyorum. Bütün Amerikalılara da, bana Obama'yı desteklemede katılmaya, bir araya gelmenin yolunu bularak farklılıklar arasında köprü kurmaya, tehlikeli bir dünyada güvenliğimizi savunmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.



Cumhuriyetçi Partili başkan adayı, seçim sonucu nedeniyle hayal kırıklığı hissetmenin çok doğal olduğunu, ancak yarının yeni bir gün olacağını belirterek, "Çok gayret gösterdik. Bu başarısızlık benimdir. Sizin değildir. Sonuç farklı olsun dilerdim. Ama eşim Cindy, çocuklarım, annem, ailemin diğer üyeleri ve arkadaşlarıma minnettarım" dedi.



Yardımcısı Palin de ağladı



McCain, konuşurken yanında duran ve gözlerinin yaşardığı gözlenen başkan yardımcısı adayı Alaska Valisi Sarah Palin'e de ayrıca teşekkür etti ve Palin'in, Cumhuriyetçi Partiye ve seçim kampanyasına büyük canlılık getirdiğini söyledi.



Obama ve yardımcısı Joe Biden'ın, gelecek dört yılda ülkeye iyi bir hizmet vereceği inancını vurgulayan McCain'e karşılık, kalabalık dinleyici grubundan, yuhalama sesleri yükseldi. Ancak McCain, "Lütfen, lütfen" diyerek kalabalığı susturdu ve Obama-Biden yönetiminin desteklenmesi gerektiğini söyledi.



McCain, eskiden olduğu gibi ülkenin hizmetinde kalacağını vurguladı ve "Biz Amerikalılar hiç bir zaman vazgeçmeyiz, hiçbir zaman teslim olmayız. Teşekkür ederim. Tanrı sizi ve Amerika'yı korusun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



