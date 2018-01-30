"Afrin'i iç siyasete malzeme yapanlar, en azından bu acı olaydan ibret alsınlar"

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'e yönelik harekatta hayatını kaybeden asker Ali Gümüş'ün partisinin çeşitli pozisyonlarında görev aldığını hatırlattı ve "Böyle önemli meseleleri iç siyaset malzemesi yapanlar, bu acı olaydan en azından ibret alır diye bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ harekâtına tam desteklerini baştan beri açıklamalarına rağmen partilerine eleştirilerin devam ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Mersin’in Mut ilçesi CHP Gençlik Kolları ve ilçe yönetiminde görev yapan, Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün Afrin’de hayatını kaybetmesinin ardından, harekat üzerinden siyasi tartışma yapılması eleştirildi.

Ali Gümüş’ün Mersin’in Mut ilçesinde parti yönetiminde görev aldığına dikkat çeken Bülent Tezcan, “Afrin siyasi parti değil, millet ve devlet meselesidir. Şehidimizin daha önce ilçe yöneticisi olması, bu meseleyi siyasileştirmeye çalışanların ne kadar büyük hata yaptığının çarpıcı örneğidir. Böyle önemli meseleleri iç siyaset malzemesi yapanlar, bu acı olaydan en azından ibret alır diye bekliyoruz. Orada mücadele eden askerlerimiz parti kimliğiyle gitmiyor. Başta Erdoğan olmak üzere, iktidar yetkililerinin daha dikkatli davranmalarını, üsluplarını düzeltmelerini bekleriz” dedi.