T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Afrin'i iç siyasete malzeme yapanlar, en azından bu acı olaydan ibret alsınlar"

"Afrin siyasi parti değil, millet ve devlet meselesidir"

30 Ocak 2018 10:28

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'e yönelik harekatta hayatını kaybeden asker Ali Gümüş'ün partisinin çeşitli pozisyonlarında görev aldığını hatırlattı ve "Böyle önemli meseleleri iç siyaset malzemesi yapanlar, bu acı olaydan en azından ibret alır diye bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ harekâtına tam desteklerini baştan beri açıklamalarına rağmen partilerine eleştirilerin devam ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Mersin’in Mut ilçesi CHP Gençlik Kolları ve ilçe yönetiminde görev yapan, Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün Afrin’de hayatını kaybetmesinin ardından, harekat üzerinden siyasi tartışma yapılması eleştirildi. 

Ali Gümüş’ün Mersin’in Mut ilçesinde parti yönetiminde görev aldığına dikkat çeken Bülent Tezcan, “Afrin siyasi parti değil, millet ve devlet meselesidir. Şehidimizin daha önce ilçe yöneticisi olması, bu meseleyi siyasileştirmeye çalışanların ne kadar büyük hata yaptığının çarpıcı örneğidir. Böyle önemli meseleleri iç siyaset malzemesi yapanlar, bu acı olaydan en azından ibret alır diye bekliyoruz. Orada mücadele eden askerlerimiz parti kimliğiyle gitmiyor. Başta Erdoğan olmak üzere, iktidar yetkililerinin daha dikkatli davranmalarını, üsluplarını düzeltmelerini bekleriz” dedi.

ETİKETLER

Bülent TezcanAli GümüşAfrinOperasyonZeytin Dalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24