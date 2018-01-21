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Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (3)

KİLİS'TE HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece atılan 4 roket mermisinin isabet ettiği Kilis'teki 2 ev ile 2 işyerinde oluşan hasar, gündüz ortalık aydınlanınca gözler önüne serildi

21 Ocak 2018 14:47

KİLİS\'TE HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI
Afrin\'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece atılan 4 roket mermisinin isabet ettiği Kilis\'teki 2 ev ile 2 işyerinde oluşan hasar, gündüz ortalık aydınlanınca gözler önüne serildi. Sabah uyananlar, saldırılar nedeniyle oluşan hasarı görünce şoke oldu. Mermilerin isabet ettiği sokaklarda temizlik çalışması yapılırken, hasar gören araçların da otoparka çekileceği belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sokaklardaki doğal gaz hatlarında sabah saatlerinde oluşan kaçak ise ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra giderildi.
İNCİRLİK\'TE KARGO UCAĞI
Türk Hava Kuvvetleri 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nın da bulunduğu İncirlik Üssü\'nden saat 11.30 sıralarında bir THK\'e ait bir kargo uçağı havalandı.

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