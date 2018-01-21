Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (11)

KİLİS VALİLİĞİ\'NDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Kilis Valiliği\'nde Vali Mehmet Tekinarslan başkanlığında Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Kurum müdürleri ile emniyet ve askeri yetkililerin katıldığı toplantıda harekatın genel durumu konuşuldu. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, harekatın sağlıklı devam ettiğini belirterek, \"Arkadaşlar şimdi iyi, sağlıklı çalışıyoruz. Bir arkadaş kendi alanıyla ilgili bir icra gerekiyorsa ve kendisinin karar verme merciinde veya karar mercisine ulaşması lazım. Arkadaşlarla bu \'Zeytin Dalı Harekatı\' operasyonuyla ilgili bir araya geldik\" dedi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.



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