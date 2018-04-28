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Yaşam

Afrin'den izne geldi, kazada hayatını kaybetti

Özkan'ın asıl görev yerinin Tunceli olduğu belirtildi

28 Nisan 2018 19:03

Afrin’de görevliyken baba evi Mersin'e izne dönen Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Asıl görev yeri Tunceli’den sınır güvenliğini sağlamak için Afrin’e göreve giden Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan (25), ailesini görmek için Mersin'in Tarsus ilçesine izne geldi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Çukurova Fide Caddesi üzerinde, astsubay arkadaşı Yemliha Kara ile birlikte otomobiliyle seyreden Mehmet Can Özkan, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil dereye uçtu.

Kazada çok miktarda su yuttuğu belirlenen Mehmet Can Özkan, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yemliha Kara'nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. 

Mehmet Can Özkan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından askeri manga eşliğinde yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özkan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

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