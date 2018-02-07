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Afrin'deki Mehmetçiğe ördükleri boyunluk ve atkıları gönderdiler

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de AK Parti Kepez Belde Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK) Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe destek için çorap, boyunluk ve atkı gön

07 Şubat 2018 15:36

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de AK Parti Kepez Belde Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nın (TSK) Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiğe destek için çorap, boyunluk ve atkı gönderdi.
TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere AK Parti Kepez Belde Teşkilatı çorap, boyunluk ve atkı kampanyası başlattı. Mahalle teşkilatları, partililer ve vatandaşların da destek verdiği kampanyada, Mehmetçik için 3 bin 500 çift çorap toplandı. Kadınlar ise askerler için 100 boyunluk ve atkı ördü. Parti teşkilatı binasında toplanan çorap, boyunluk ve atkılar, partililerin katılımıyla dualar eşliğinde Afrin bölgesindeki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere, Kilis Orman Bölge Müdürlüğüne kargoyla gönderildi.
AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, şehitler diyarı Çanakkale\'den, Afrin bölgesindeki  Mehmetçiklerin ihtiyaçları doğrultusunda çorap ve boyunluk kampanyası başlattıklarını, amaçlarının askerlere moral vermek olduğunu söyledi. Başkan Altınok, \"Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bu operasyonda Mehmetçiğimiz daha fazla şehit vermeden, bölgedeki terör unsularını da tamamen temizleyerek, barışı sağlayıp sağ sağlim evlerine geri döner. Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan tüm Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardımcıları olsun\" dedi.

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