Afrin'deki mayın temizleme çalışmaları sırasında bir asker şehit oldu

Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlama sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun şehit olduğu haberi, Kayseri'de oturan 6 aylık eşi Yasemin Çobanoğlu'na iletildi. Genç kadın eşinin şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu.



Kayseri 1. Komando Tugayında görev yapan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Dermeşkanlı köyünde saat 15.10'da binalarda yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bir binada tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit oldu.

Acı haber, Çobanoğlu'nun Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya sokakta oturan eşine askeri yetkililer ve Aile ve Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi. Aldığı acı haber sonrası gözyaşlarına boğulan şehit eşi Çobanoğlu, 112 Acil Sağlık Servis yetkilileri tarafından güçlükle sakinleştirildi.



Çobanoğlu'nun eşiyle birlikte yaşadığı Çelik Sitesi'ne askerler tarafından ay yıldızlı bayraklar asıldı. Uzman Çavuş Çobanoğlu'nun eşinin ısrarı üzerine yarın sabah Kayseri'deki evine getirilerek alınacak helallik sonrası askeri uçakla götürüleceği Bursa'da Merkez Mihraplı Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliğinde toprağa verileceği ifade edildi.