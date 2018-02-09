Afrin'de şehit olan askerler için kurban kesilip, mevlit okutuldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugay Komutanlığı\'nda, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, şehit olan askerler için kurban kesilip, mevlit okutuldu.

Tatvan ilçesinde bulunan 10. Komando Tugay Komutanlığı\'na bağlı Sorgun Kışlası\'nda, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan askerler için kurban kesildi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve askeri yetkililerin katıldığı kurban kesiminin ardından, şehitler için mevlit okutulup, Afrin\'de görevde olan Mehmetçikler için de dualar edildi.



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