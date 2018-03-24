Afrin'de şehit olan 2 askerin naaşına 2 ay sonra ulaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4’üncü gününde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı bulundu.

Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin'e giden ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmet Muratdağı ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta naaşı YPG’liler tarafından gömülmüştü. Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi 2 ay sonra bulunarak Ankara’ya getirilirken, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşının ise kısa süre içinde Kayseri’deki ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

Oğuz Kaan Usta’nın naaşı Ankara’ya getirildi

Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi 2 ay sonra teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Emekli astsubay Canpolat (54) ve Sevim Usta'nın (50) oğlu şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak .

Antalya Valiliği, Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın eşi Saide Üstüner Usta'nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı okulun adının değiştirilmesine karar vermişti. Okula, Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta adı verilmişti.

Mehmet Muratdağı Kayseri’de toprağa verilecek

Kayseri'deki Muratdağı ailesinin günlerdir beklediği haber bu akşam geldi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şehidin naaşının bulunarak Kayseri'ye getirileceğini doğruladı. Vali Kamçı, "Şehidimizin cenazesi bu gece 23.00 sıralarında kentimize getirilecek. Yarın da askeri ve dini törenle Garnizon şehitliğinde toprağa verilecek" dedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı Muratdağı, babasını küçük yaşta kaybetmişti. Muratdağı 6 aylık evliydi.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresine Kayseri'ye bir süre önce geldiğinde şehidin annesi Sibel Muratdağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte görüşmüş, şehidin cenazesinin bulunması konusunda kendisine söz vermişti.