Afrin'de pazar yerinde patlama: En az 4 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin Afrin kentinde bombalı yüklü aracın infilak etmesi sonucu patlama yaşandı. Patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yönetimi ele alınan Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 20'den fazla sivil yaralandı. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki dükkanlarda da hasar oluştuğu, ekiplerin enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı kaydedilirken; kentteki Villalar Caddesi'nde de bir bombalı araç tespit edildiği ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.