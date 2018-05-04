Afrin'de mayın patlaması sonucu bir asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de icra edilen faaliyetler sırasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığını" bildirdi.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 03 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."