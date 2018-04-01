Afrin'de askeri araç mayına çarptı: 1 şehit, 3 yaralı

Suriye'nin batısında bulunan Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında askeri bir aracın mayına çarpması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Harekâtta şehit olan asker sayısı 53'e yükseldi.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Afrin’de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızdan UMKE görevlisi Burak Tatar, bugün Afrin bölgesinde el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olmuştur.

Harekatın başladığı ilk günden itibaren, vatan, millet aşkıyla gerek hastanelerde gerek ambulanslarda gerekse cephede canları pahasına yaralılarımıza müdahale eden çalışanlarımızın ne kadar kutsal bir görev üstlendiklerine bir kez daha şahitlik ettik/ediyoruz.

Yüzlerce sağlık çalışanı gibi Burak Kardeşimiz de görev yaptığı Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezinden gönüllü olarak savaş bölgesine gidip kutsal görevi icra ederken Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Şehitlik gibi yüce bir mertebeye nail olan Burak Kardeşime Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum."